mif, Novinky

Nabídka her je opravdu široká a uživatelé mohou vybírat bez nadsázky z desítek tisíc nejrůznějších titulů. Hrát je přitom možné nejen na klasických počítačích, ale také na televizních konzolích, tabletech a samozřejmě i chytrých telefonech.

Právě smartphony a tablety slouží ke hraní stále častěji, k dostání jsou dokonce i modely, které se vyloženě na tuto výkonnostně náročnou disciplínu soustředí. Mačkání virtuálních tlačítek na dotykových displejích ale nemusí být vždy pohodlné a přesné, vyřešit se to dá však pomocí speciálních ovladačů, které promění smartphone doslova na herní konzoli.

Hrát se dá v dnešní době samozřejmě i na noteboocích, a to dokonce i na těch, které k tomu nejsou určeny. Výkonná grafická karta se dá totiž připojit externě, je to stejně jednoduché, jako když připojujete externí disk do USB portu.

Co má umět herní PC?

Vyloženě herní stroj, který nabídne dostatečný výkon pro nejnáročnější hry, vyjde zhruba na 20 tisíc korun, což je v porovnání s televizními konzolemi až čtyřikrát více. Za něco málo přes pět tisíc je totiž možné koupit například Sony PlayStation 4.

Ta nejvýkonnější konzole současnosti – Xbox One X od společnosti Microsoft – se aktuálně prodává za necelých 11 500 korun. Její výkon bohatě stačí na jakoukoliv hru, která se v současnosti nabízí.

Počítač samozřejmě dokáže zastat daleko více funkcí než herní konzole, jako je brouzdání po internetu, sledování filmů nebo poslech hudby. To ale zvládne i nejlevnější počítač s cenovkou okolo deseti tisíc korun, proto je velice výhodné pořízení levnějšího PC na práci a televizní konzole na hraní her.

Nevýhodou konzolí je cena her, které jsou totiž často až o polovinu dražší než v případě verzí pro PC, což znamená rozdíl i 500 korun.

Asus XG Station Pro: vysoký výkon i pro notebooky

Grafické karty se v noteboocích nedají prakticky vůbec vylepšovat, tedy až na pár výjimek, které bychom napočítali na prstech jedné ruky. Je to dáno jednak jejich tenkou konstrukcí, jednak optimalizací chladicího systému na konkrétní hardwarové součástky.

Asus XG Station Pro

FOTO: archív výrobce

Prakticky jedinou možností, jak proměnit průměrný laptop na herní, je tak připojení grafické karty prostřednictvím externího boxu. S trochou nadsázky se dá říci, že je to stejně jednoduché, jako když se k notebooku připojuje externí disk. A to platí i v případě novinky od společnosti Asus zvané XG Station Pro.

Ta je uzpůsobena pro práci s nejnovějšími grafickými kartami s jádry Nvidia i AMD, osazeny do stylově vyhlížejícího hliníkového boxu mohou být přitom i ty nejvýkonnější modely, které jsou aktuálně nabízeny. K laptopu se pak celý systém připojí prostřednictvím hojně rozšířeného standardu Thunderbolt 3.

Uživatelům notebooků s operačními systémy Windows a MacOS novinka zajistí vysoký grafický výkon, který vyžadují náročné profesionální aplikace, jako jsou vykreslování videa, 3D design a vědecké modelování. Stejně tak ale pochopitelně může být box použit pro hraní her, které by jinak na integrovaném grafickém čipu neběžely plynule.

Klady: vysoký výkon i pro průměrné notebooky

vysoký výkon i pro průměrné notebooky Zápory: k pořizovací ceně boxu je nutné připočítat náklady na samotnou grafickou kartu

k pořizovací ceně boxu je nutné připočítat náklady na samotnou grafickou kartu Cena: 9500 Kč

Sony PlayStation VR: vstupenka do světa virtuální reality

Fenoménem dnešní doby je virtuální realita. Pořízení speciálních helem, které jsou schopny pracovat s počítači, ale není zrovna levná záležitost. Ceny se pohybují okolo 15 000 Kč a více. V tomto ohledu je naprostým unikátem headset PlayStation VR, který se prodává za třetinu zmiňované sumy.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Virtuální headset PlayStation VR.

Zdroj: archív výrobce

Je však určen místo klasických počítačů výhradně pro televizní konzoli PlayStation od Sony. Konkrétně je pro chod celého systému zapotřebí alespoň čtvrtá generace zmiňované konzole. Právě v tom je zásadní rozdíl ve srovnání s konkurencí, modely Oculus Rift či HTC Vive totiž spolupracují s klasickými počítači. Kvalitou, respektive schopností vtáhnout uživatele do světa virtuální reality by si však všechny zmiňované verze měly být velmi podobné.

Headset PlayStation VR ukrývá 5,7palcový OLED displej, který pro každé oko zobrazuje jiný obraz. Právě díky tomu a dalším senzorům, které jsou schopny monitorovat pohyb uživatele, pak headset dokáže navodit dojem virtuální reality. Každé oko zobrazí obraz o velikosti 960 × 1080 pixelů. Díky tomu by všechny scény v hrách i při sledování filmů měly být krásně jemné a ostré.

Helmy pro virtuální realitu slouží k prohlížení fotografií a videí, vhod přijdou také při hraní her. Pro řešení od Sony je už nyní k dispozici několik desítek titulů, další by měly přibýt v průběhu letošního roku.

Klady: příznivá pořizovací cena

příznivá pořizovací cena Zápory: funguje pouze s konzolí PlayStation 4

funguje pouze s konzolí PlayStation 4 Cena: 5300 Kč

Trust GXT 590 BOSI Bluetooth Gamepad: hraní na mobilech

Ovladač GXT 590 BOSI Bluetooth Gamepad pro chytré telefony s operačním systémem Android uvedla na trh tento týden společnost Trust. Novinka vypadá na první pohled jako tuctový model pro televizní konzole, ve skutečnosti má však ve středové části speciální výklopný stojánek pro vložení telefonu.

GXT 590 BOSI Bluetooth Gamepad

FOTO: archív výrobce

Konkrétně dokáže gamepad pojmout smartphone o velikosti až 6,8 palce, což by mělo stačit na drtivou většinu aktuálně nabízených chytrých telefonů.

Jak již samotný název napovídá, Trust GXT 590 BOSI Bluetooth Gamepad se k mobilu připojuje prostřednictvím bezdrátového standardu bluetooth. Stačí tedy vložit mobil a uživatel může začít hrát. Gamepad má vlastní zabudovanou baterii, která stačí až na 30 hodin hraní.

Ovladač nabízí celkem 13 tlačítek v podobě standardně umístěných čtyř „L“ a „R“ na zadní straně, dvou analogových joysticků s tlakovou citlivostí napříč těla ovladače, 8cestného křížového D-Padu a klasických A, B, X, Y. Nechybí tlačítka Home, Start či Back a také vibrační zpětná vazba.

Gamepad umožňuje režim ovládání Direct input i X-Input. Součástí balení je také nabíjecí microUSB kabel.

Klady: dává hraní na mobilech nový rozměr

dává hraní na mobilech nový rozměr Zápory: matné plasty působí tak trochu laciným dojmem

matné plasty působí tak trochu laciným dojmem Cena: 800 Kč

HyperX Alloy Elite RGB: hra světel

Značka HyperX, která je dceřiným podnikem Kingstonu, cílí výhradně na náruživé hráče. V portfoliu tohoto výrobce je tak možné najít programingové náčiní, jako jsou sluchátka, myši či klávesnice. A právě do poslední zmiňované kategorie patří novinka zvaná Alloy Elite RGB.

HyperX Alloy Elite RGB

FOTO: archív výrobce

Ta zaujme na první pohled dynamickými světelnými efekty. Jednotlivá tlačítka jsou totiž podsvícena 18 LED diodami, u kterých si uživatel může sám měnit styl i barvu podsvícení. Hodí se to pochopitelně především při hraní v noci.

Klávesnice využívá speciální mechanické spínače Cherry MX Red. Výrobce u nich garantuje 50 miliónů úderů na spínač bez ztráty kvality a odezvy. Velkou výhodou jsou také samočisticí zlaté kontakty, které dělají klávesy odolné proti prachu a špíně.

Díky technologiím N-key rollover a anti-ghosting je odezva klávesnice bleskurychlá. Problém tak nebudou mít hráči s rychlostí reakcí v náročných MOBA ani MMORPG titulech. Po technické stránce zkrátka tento model patří k tomu nejlepšímu na trhu.

Klady: kvalita zpracování, mechanické spínače Cherry MX Red

kvalita zpracování, mechanické spínače Cherry MX Red Zápory: opěrka zápěstí je z obyčejného plastu, není nijak měkčená

opěrka zápěstí je z obyčejného plastu, není nijak měkčená Cena: 4500 Kč

SteelSeries Arctis Pro Wireless: bezdrátový poslech

Společnost SteelSeries se zaměřuje na výrobu periferií pro profesionální hráče. Přestože v nabídce tohoto podniku nalezneme i levnější modely, zpravidla jsou ceny progamingového náčiní vyšší. A to platí i v případě nových sluchátek Arctis Pro Wireless.

Arctis Pro Wireless

FOTO: archív výrobce

Pořizovací cena nicméně odpovídá nabízené kvalitě. Sluchátka působí v praxi velmi bytelným dojmem a s největší pravděpodobností si nechají líbit i nepěkné zacházení. Pokud s nimi hráči po prohrané bitvě vzteky hodí někam do rohu místnosti, měla by to sluchátka díky hliníkové konstrukci přežít bez větší újmy.

Polstrování je mimochodem vyhotoveno ze speciálního AirWave materiálu inspirovaného prodyšným funkčním oblečením atletů. Součástí sluchátek je také zatahovací ClearCast mikrofon.

Headsety disponují měniči se silnými neodymovými magnety reprodukujícími Hi-Res Audio o frekvenci až 40 000 Hz, což je téměř dvakrát více než hodnoty standardních sluchátek (22 000 Hz). Nabízí dynamický rozsah 121 dB a zkreslení sinusového signálu –95 dB. To jsou parametry, které by měly uspokojit i velmi náročné posluchače.

Bezdrátová sluchátka mají dvě vlastní baterie, v každém sluchátku se ukrývá jedna. Dohromady oba akumulátory stačí až pro 20 hodin nepřetržitého hraní, což je velmi slušná hodnota. Díky dvěma akumulátorům lze navíc neustále vyměňovat baterie za provozu a tím získat neomezený herní čas.