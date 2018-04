Konzole PlayStation 5 se pomalu odhaluje. Prodávat se začne možná už letos

Internetem začínají kolovat první zmínky o chystané televizní konzoli PlayStation 5. Ta by měla být nástupcem aktuálně nabízených čtyřek a bude představovat to nejlepší z nabídky společnosti Sony. Zájemci si na ni budou muset ale patrně počkat až do Vánoc.