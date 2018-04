Šikovný box zvýší výkon jakéhokoliv notebooku. Schová se do něj grafická karta

Notebooky se rok od roku ztenčují a dostat do nich dostatek výkonu není úplně jednoduché. Obzvláště to platí o výkonných grafických kartách. Společnost Asus však nyní ukázala zajímavý box, který si s tímto problémem dovede poradit. Vejde se totiž do něj klidně i velmi výkonná grafická karta.