Pouhých pár hodin poté, co byl nový iPad odhalen v americkém Chicagu, se zabydlel také v nabídce tuzemských obchodů. Už při představení bylo jasné, že bude v porovnání s dosavadní cenovou politikou Applu novinka relativně levná.

Nakonec se ale ukázalo, že jde o vůbec nejlevnější iPad v nabídce společnosti Apple. Cena iPadu s 9,7palcovou obrazovkou totiž startuje na 8990 Kč. Menší iPad mini 4 je přitom možné koupit od 10 990 Kč a nejvýkonnější iPad Pro od 19 990 Kč.

Apple iPad (2018)

Zaměření na co nejpříznivější pořizovací cenu je tak patrné na první pohled. Za zmiňovaných 8990 Kč bude přitom k dostání základní model s 32GB pamětí a wi-fi konektivitou. Pokud však uživatelé projeví zájem o větší úložný prostor (128 GB) a možnost LTE připojení, zaplatí již 14 990 Kč. I tak to je ale citelně méně než v případě verze Pro a iPadu mini 4 se stejně velkým úložným prostorem.

O 2000 Kč levněji než loni

Nový iPad je tak o dva tisíce korun levnější než loňský model, který byl vybaven také 9,7palcovým displejem. Proti němu přitom novinka přidává navíc některé softwarové vychytávky a podporu pera Apple Pencil.

Srdcem tabletu je procesor A10 Fusion s 64bitovou architekturou, jehož nedílnou součástí je koprocesor M10. Ten by měl podávat dostatek výkonu prakticky za jakýchkoliv okolností, a to i v případě spuštění více náročných aplikací najednou. Vše samozřejmě běží pod operačním systémem iOS 11.

Přibyla podpora Apple Pencil.

Hlavní fotoaparát na zadní straně tabletu

Zmiňovaný 9,7palcový displej nabízí LED podsvícení, technologii IPS a rozlišení 2048 × 1536 při 264 pixelech na palec. Dotyková plocha je mimochodem opatřena speciální oleofobní vrstvou, která je odolná proti šmouhám. Na displeji by tak neměly ulpívat otisky prstů.

K dispozici jsou tradičně již dva fotoaparáty. Ty mimochodem zvládnou skenovat dokumenty, ale zároveň si poradí i s rozšířenou realitou. Díky této technologii dokáže tablet začlenit virtuální objekty do reálného světa. Uplatnění by tato technologie měla najít opět především ve školách, a to při nejrůznějších vědeckých projektech.

Více se o novém tabletu dozvíte v našem dřívějším článku.

Apple iPad (2018)

