Novinka se jmenuje MediaPad M5 a bude dostupná ve dvou provedeních, které se od sebe budou lišit především velikostí dotykové obrazovky. Jedna nabídne úhlopříčku 8,4 palce, druhá pak 10,8 palce. V obou případech přitom půjde o rozlišení 2K.

Totožná bude také hardwarová výbava. Uvnitř kovového uni-body těla bude tepat procesor Kirin 960, a to pod taktovkou operačního systému Android. Ten však výrobce přetvořil k obrazu svému pomocí grafické nadstavby EMUI 8.0, která je dobře známá majitelům chytrých telefonů této značky.

Huawei MediaPad M5 (10,8 palce)

FOTO: archív výrobce

Huawei MediaPad M5 (8,4 palce)

FOTO: archív výrobce

Přestože výkon je totožný, rozdíly ve výbavě u obou velikostí nalezneme. Tablet je například dodáván se dvěma reproduktory u 8,4palcové verze a se čtyřmi v případě verze 10,8palcové. V obou případech je zvukový systém odladěný renomovanou značkou Harman Kardon.

U 10,8palcové verze byl pak operační systém Android optimalizován pro produktivitu s tzv. Deskop View režimem. Ten vylepšuje možnosti navigace pro aktivity, které vyžadují co nejvyšší produktivitu. Jedná se například o hlavní panel (TaskBar) a s ním spojený jednoduchý přístup k souborům pro sdílení nebo úpravu.

Tablet Huawei MediaPad M5 bude dostupný ve verzích s WiFi a LTE. Základní model se bude nabízet za 8599 Kč, nejvybavenější verze pak vyjde na 11 499 Kč. Prodej je naplánován na konec dubna.

První notebook

Kromě nového tabletu byl v Barceloně k vidění také první notebook od společnosti Huawei. Jmenuje se MateBook X Pro a jde o elegantní a tenký laptop, který přitom nabízí velmi slušný výkon a dlouhou výdrž baterie.

Video

HUAWEI MateBook X Pro

Zdroj: Václav Toman, Novinky.cz

Konkrétně se v útrobách tohoto stroje ukrývá procesor Intel Core osmé generace, případní zájemci mohou volit mezi středně výkonným čipem řady Core i5 a nejvýkonnějším provedením Core i7. V obou případech je přitom k dispozici také dedikovaná grafická karta Nvidia GeForce MX150 s 2GB pamětí typu GDDR5.

Novinka se chlubí 13,9palcovou obrazovkou s vysokým rozlišením 3000 x 2000 pixelů. Tento panel s poměrem stran 3:2 má mimochodem velmi tenký rámeček, díky čemuž působí velmi luxusně. Kovové tělo notebooku je tenké (14,6 mm) a váží 1,33 kg.

Mobil, který umí řídit auto

Společnost Huawei představila na veletrhu MWC 2018 také nový chytrý telefon Huawei Mate 10 Pro. Ten je ve srovnání s konkurencí zajímavý především tím, že disponuje vyspělou umělou inteligencí. A ta může klidně i řídit auto.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Huawei představilo mobil schopný řídit auto

Zdroj: Reuters

Software byl prý naprogramován tak, aby nejen rozpoznal překážku, ale aby i určil, co to je, a aby na to adekvátním způsobem reagoval. Prý dokáže poznat zhruba 1000 různých objektů v dráze vozu.

A protože je řídící systém založen na umělé inteligenci, dokáže se stále učit nové objekty, podobně jako člověk. Umělá inteligence tedy vidí prvně psa a postupně se učí, co to znamená – že se může znenadání pohnout apod., vysvětluje Arne Herkelmann z firmy Huawei.

Video

HUAWEI Mate10 Pro

Zdroj: Václav Toman, Novinky.cz