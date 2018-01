Celá řada nových notebooků a PC je v dnešní době vybavena SSD jednotkou s kapacitou 256 GB. Ty lepší se chlubí zpravidla dvojnásobnou kapacitou, tedy 512 GB.

A to je přesně hodnota, kterou se chlubí také nová paměťová karta od britské společnosti Integral Memory. Pro lepší představu o tom, jak je tato kapacita skutečně velká: nabízí dostatečný prostor pro uložení 24 hodin videí v rozlišení 4K. Zároveň se na ni vejde 65 hodin videí ve standardu Full HD a více než 110 tisíc fotografií s rozlišením 10 megapixelů.

Rychlost zatím neznámá



Jaké jsou přesné přenosové rychlosti novinky, výrobce zatím neprozradil. Jisté je nicméně to, že nová karta bude spadat do rychlostí třídy UHS a V10. To jinými slovy znamená, že by teoreticky mohla nabízet přenosovou rychlost až 80 MB/s.

To by mělo bohatě stačit pro využití nejen v chytrých telefonech a počítačových tabletech, ale například také ve fotoaparátech, akčních kamerách a dronech.

Otazník také visí nad případnou pořizovací cenou. Vzhledem k tomu, že dosavadní rekordman – microSD SanDisk s kapacitou 400 GB – se nabízel v Česku za 4500 Kč, novinka bude pravděpodobně ještě dražší.