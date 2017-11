Když přijde řeč na odsávání mateřského mléka, vybaví si většina populace nevzhledné a robustní přístroje, které často doprovází nejen několik hadiček a kabelů, ale zpravidla také nepříjemná hlučnost – zkrátka něco, s čím novopečená matka udělá nejlépe, když si v klidu sedne do křesla a počká. Odsávat mateřské mléko přitom čerstvé matky mohou několikrát denně, a to až po dobu několika měsíců.

A právě tady přichází na řadu chytrá, bateriová a kompaktní „all-in-one“ odsávačka mateřského mléka od společnosti Willow, kterou lze bez problémů umístit přímo do podprsenky kojící ženy, a to bez jakýchkoliv dalších kabelů či hadiček. Během odsávání tak matky mohou pokračovat prakticky v libovolné činnosti – tvůrci dokonce slibují, že je odsávačka natolik tichá, že je s ní možné absolvovat i konferenční hovor.

Chytrá odsávačka od společnosti Willow.

Zatím jen pro Apple iOS

Mléko je ukládáno do speciálních těsnících sáčků, které lze rovnou uchovávat v mrazničce. Průběh odsávání lze přitom spolu s údaji o množství odsátého mléka či uběhnutého času sledovat v prostředí iOS aplikace na zařízeních Apple iPhone 5 a novějších verzích tohoto mobilního telefonu. K dispozici mají matky také informace o předchozích odsáváních, takže mohou v čase jednoduše sledovat vývoj své laktace.

Zatímco celá řada lifestylové elektroniky i nejrůznějších technologických novinek a vychytávek je určena hlavně technologickým fanouškům a nadšencům, odsávačka Willow chytře a prakticky využívá moderní technologii k tomu, aby vyřešila skutečný problém snad většiny novopečených matek. Není proto divu, že byla asociací CTA označena za jednu z nejvýznamnějších technologických inovací letošního roku a na veletrhu CES 2018, který je největším veletrhem spotřební elektroniky na světě, tak obdrží ocenění CES Innovation Awards.

Odsávačku mateřského mléka Willow je aktuálně možné pořídit v přepočtu za 10 300 Kč, a to na základě zapojení do beta programu na webových stránkách výrobce. Až se dostane chytrá odsávačka do volného prodeje, měla by být kompatibilní také s přístroji s operačním systémem Android.