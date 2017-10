Zní to jako naprostá bizarnost, ale přesně takové přednosti nabízí chytrá urna Bios Incube od společnosti Bios Urn. Model, který se dá spárovat bezdrátově s chytrých telefonem, se v zahraničí již prodává za 550 dolarů, tedy v přepočtu necelých 12 000 korun.

Celý systém má ambice změnit současné standardy v pohřebnictví, jak tvrdí samotní tvůrci. Počítají totiž s tím, že zpopelněného nebožtíka lidé nebudou pohřbívat klasicky na hřibově, ale vezmou si jej ve speciální urně domů.

Vyroste nový život

Urna je přitom vyrobená ze 100% biologicky rozložitelného materiálu. Doma ji je nutné vložit do speciálního květináče, který se sám stará o zavlažování půdy po dobu tří týdnů. Tvůrci totiž počítají s tím, že z popelu doslova „vyroste nový život“. V půdě jsou tak semínka, ze kterých postupně začne růst strom.

Chytrá urna Bios Incube

FOTO: archív výrobce

A právě zde přichází na řadu chytré telefony. Senzor jednak monitoruje správnost zavlažování a uživatele na smartphonu včas upozorní, pokud je potřeba dolít tekutiny. Dále dokážou senzory monitorovat množství hnojiva či teplotu substrátu. Zkrátka se celý systém stará o to, aby strom vyrostl přesně tak, jak má.

Uživatel má pak na displeji chytrého telefonu díky přehledným statistikám absolutní kontrolu nad tím, „jak se rodí nový život přímo v květináči za oknem“. Alespoň tak prezentuje přednosti této unikátní novinky výrobce.

Levnější verze bez mobilní konektivity

„Měníme způsob, jakým lidé nahlížejí na smrt. To, co jsme doposud vnímali jako konec života, transformujeme do zrodu úplně něčeho nového. Jde o chytré a ekologicky přátelské vyvrcholení jednoho z nejdůležitějších momentů lidského života,“ neskrývají tvůrci nadšení ze svého nápadu.

Sluší se podotknout, že v zahraničních obchodech je k dostání také jednodušší model bez mobilní konektivity. Nedá se tedy připojit k chytrému telefonu. Ten si výrobce cení na 450 dolarů, tedy v přepočtu 9700 Kč.

Jakkoliv se může zdát nápad bizardní, podle informací výrobce projevilo zájem o chytrou urnu Bios Incube již na 400 lidí, v prodeji je přitom necelý rok. I s ohledem na poměrně vysokou pořizovací cenu zařízení je to tedy jednoznačný úspěch.

Chytrá urna Bios Incube

FOTO: archív výrobce