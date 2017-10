„Fakt, že současné modely chytrých telefonů jsou vybaveny velmi kvalitním foťákem, se projevuje na poklesu zájmu o digitální kompakty – meziročně je to o 22 %,“ uvedl na dotaz Novinek Milan Šmíd, manažer Zboží.cz.

To je zřejmé také z odpovědí jednotlivých obchodníků. „Jednoznačně stále vedou zrcadlovky, naopak na ústupu jsou kompakty. Primárním důvodem je poměrně vysoká kvalita foťáků v mobilních telefonech. Z kompaktů se prodávají hlavně ty dražší profesionální,“ uvedla na dotaz Novinek mluvčí Alzy Patricie Šedivá.

Orientace na modely pro náročné

Lidé se tedy stále častěji orientují na modely pro náročné. „Největší oblibě mezi zákazníky CZC.cz se aktuálně těší fotoaparáty z kategorie ultrazoomů a pokročilejší kompakty s velkým jednopalcovým snímačem,“ prohlásil Tomáš Pilský, obchodní ředitel CZC.cz.

„Naši zákazníci jednoznačně nejvíce nakupují bezzrcadlovky a kompakty s většími rozměry snímacích čipů, které jsou schopny pořídit již vysoce kvalitní snímky za jakýchkoliv podmínek. Velmi populární jsou také akční kamery, které nyní častěji lidé využívají jako multifunkční zařízení např. pro natáčení volnočasových aktivit či pro běžné focení. Zároveň některé zvládají i fungovat jako automobilové nebo web kamery,“ konstatoval mluvčí obchodu Mall Jan Řezáč.

Právě kategorie bezzrcadlovek se v poslední době těší stále větší popularitě. A to především díky kvalitě obrazového výstupu v kombinaci s nižší hmotností – ve srovnání s klasickými zrcadlovkami. „Byli jsme u zrodu kategorie bezzrcadlovek od začátku – před 11 lety. Dnes je jednoznačnou volbou pro náročné, pro ty, kdo se nespokojí s fotografií nebo videem z telefonu, pro ty, kdo zároveň hledají vynikající výsledky i přístroj kompaktních rozměrů a výrazně nižší hmotnosti, než mají tradičně užívané,“ uvedl Michal Novák, produktový manažer společnosti Panasonic.

„Bezzrcadlovky dokonale souzní s potřebami moderního světa youtuberů, blogerů, svobodomyslných lidí, kteří tráví život na cestách. Hranice jsou jen v naší hlavě. Přivézt ze svých cest záběry v nejvyšší dostupné kvalitě 4K, které lze použít pro plátna kin, je možné i s G80,“ doplnil Novák s tím, že model G80 se prodává už od 21 000 Kč.

Nejvyhledávanější značky

Právě Panasonic je jednou ze značek, která patří aktuálně mezi nejvyhledávanější. „Mezi populární značky patří Sony (22% podíl vyhledávání), Canon (20 %) a Panasonic (16 %),“ prohlásil Šmíd.

Útrata za nový fotoaparát se liší zpravidla podle toho, jaké zařízení chtějí lidé koupit. „Zatímco v případě kompaktních fotoaparátů jsou lidé ochotni utratit v průměru přibližně 5700 Kč, v případě digitálních zrcadlovek je to v průměru 15 900 Kč,“ zdůraznil Pilský.

„Průměrná cena nákupu se pohybuje mezi 10 a 15 tisíci korunami, roste i počet uživatelů, kteří jsou ochotni utratit za fotoaparát i přes 30 tisíc korun,“ uvedl pro Novinky.cz Martin Krejčí, nákupčí ve společnosti Electro World.

Ten zároveň doplnil, že lidé si kromě fotoaparátů pořizují i nejrůznější příslušenství. „Největší zájem je o paměťové karty, stativy se prodávají také velice dobře, pouzdra spíše stagnují,“ uzavřel Krejčí.

Fotografické příslušenství, které lidé nejvíce vyhledávají

# Příslušenství Podíl z hledání v kategorii 1. Fotoalba 25,21% 2. Akumulátory k fotoaparátům a videokamerám 24,37% 3. Fotopapíry 10,92% 4. Objektivy 10,50% 5. Stativy 7,98% Zdroj: Zboží.cz



Nikon D3400: Tento model pro amatéry a poloprofesionály je stejně jako předchůdce vybaven CMOS snímačem s rozlišením 24,2 megapixelu. Samozřejmostí je už v dnešní době možnost natáčet video ve vysokém rozlišení (Full HD), a to až při 60 snímcích za sekundu. Standard 4K je výsadou až dražších modelů. Vylepšení se dočkala citlivost snímače, nově je k dispozici až ISO 25 600. To jinými slovy znamená, že přístroj je schopen pořizovat momentky i za velmi špatných světelných podmínek. Cena: 15 200 Kč

Panasonic Lumix DMC-G80: Jedním ze zástupců bezzrcadlovek je model Lumix DMC-G80 od společnosti Panasonic. Ten je vybaven digitálním snímačem Live MOS s rozlišením 16 megapixelů a navíc pětiosým stabilizátorem obrazu. Všechny vyfocené okamžiky pak můžete snadno sdílet díky Wi-Fi technologii, vše je rychlé a snadné. Přístroj zvládá natáčet také 4K videa. Cena: 21 000 Kč

Sony RX10 IV: Největším lákadlem nového RX10 IV je bezesporu nejrychlejší autofokus na světě. Fotoaparátu stačí k zaostření pouhé 0,003 sekundy, a to při sériovém focení 24 snímků za vteřinu. Takto rychlého autofokusu docílilo Sony použitím 315 ostřicích bodů s analýzou fázového posunu, které pokrývají 65 procent plochy čipu. Výrobce v tomto případě použil vlastní 1,0" Exmor RS CMOS snímač s celkovým rozlišením 21 megapixelů, z čehož je efektivně využito 20,1 megapixelu. O zpracování obrazu se pak již tradičně postará procesor BIONZ X. Cena: 64 000 Kč

Rollei Sportsline 65: Fotoaparát Rollei Sportsline 65 je aktuálně tím nejlevnějším kompaktem, který je možné na tuzemském trhu pořídit. Nabízí se za méně než 1500 Kč. Je však nutné podotknout, že ceně v podstatě odpovídá kvalita, plastové tělo přístroje nepůsobí zrovna dvakrát odolně. A to i přesto, že se výrobce chlubí tím, že by měl přístroj přežít bez újmy pády z jednoho metru. Dokonce je i vodotěsný, a to až do hloubky tří metrů, což jsme vyzkoušeli i v praxi. Cena: 1250 Kč

Olympus E-M5 Mark II: Tento fotoaparát od společnosti Olympus není na pultech obchodů žádným nováčkem, přesto je mezi lidmi stále hojně vyhledávaný. Stroj hned na první pohled upoutá svým retro designem, který navazuje na legendární kinofilmovou zrcadlovku Olympus Om-1 z roku 1972. Uvnitř se přitom ukrývají všechny moderní technologie. Tento model je vybaven 16megapixelovým Live MOS senzorem a stabilizátorem obrazu, který eliminuje rozostření snímků i videí. Velkou výhodou modelu je také vysoká odolnost. Jeho tělo je totiž vyrobeno ze slitiny hořčíku a díky promyšlenému systému těsnění mu nevadí prach ani stříkající voda, bez problémů je tak možné fotit klidně i za deště. Cena: 33 000 Kč

Canon EOS 77D: Láká na APS-C CMOS snímač s rozlišením 24,2 megapixelu a obrazový procesor Digic 7. Rozsah hodnot ISO je od 100 do 25 600, rychlost závěrky pak od 30 s do 1/4000 s. Přístroj se chlubí výklopným displejem a poměrně odolnou konstrukcí. Cena: 21 100 Kč

Asus ZenFone Zoom: Klasickým kompaktům konkurují v dnešní době velmi zdatně některé chytré telefony. Hlavní předností ZenFonu Zoom je jednoznačně 13megapixelový fotoaparát, který se ukrývá na zadní straně telefonu. Ten je totiž napojen na objektiv s trojnásobným optickým přiblížením. Objektiv se přitom nevysouvá před tělo fotoaparátu, čočka se pohybuje pouze uvnitř. Cena: 9000 Kč

Huawei P10: Hovořit o modelu Huawei P10 jako o dalším smartphonu se vůbec nesluší. Je totiž spíše fotoaparátem, který umí i telefonovat. Však také na vývoji unikátní optické soustavy se podílela společnost Leica, která je dobře známá snad každému fotografovi. Přístroj je vyzbrojen duálním fotoaparátem na zadní straně. Jeden snímač se stará o zachycení barev, druhý pak o získání co nejvěrnějších detailů snímaného obrazu. Toho výrobce docílil tak, že použil monochromatický snímač. Když oba fotoaparáty spolupracují, dosahují o poznání lepších výsledků, než je tomu u obyčejných modelů. Cena: 10 300 Kč

