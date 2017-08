Oblast však také trpí nejvyšší mírou nemocnosti v regionu, což může být spojeno s těžbou v minulosti.

Firma Kolos uvedla, že již na projekt získala od norských soukromých investorů několik miliónů dolarů. Nicméně stále jedná s americkou investiční bankou, aby si zajistila zbývající potřebné peníze.

Pro projekt bude potřeba hlavně obrovské množství energie. V počátcích Kolos odhaduje, že bude odebírat asi 70 megawattů (MW) elektřiny. Do deseti let však chce přidat další servery a spotřeba by měla stoupnout na více než 1000 MW. Většina velkých datových center v současnosti potřebuje méně než 200 MW.

Centrum se má rozkládat na ploše 600 000 metrů čtverečních a bude mít čtyři podlaží. To je větší rozloha, než má současné největší datové centrum v čínském Lang-fangu. Mohlo by ho však překonat jiné centrum v Nevadě, o jehož výstavbě se uvažuje.

Nejnižší náklady na energii



Výhodou pro nové centrum by měla být i skutečnost, že v minulosti bylo kolem místní železnice postavené kvůli přepravě železné rudy do Švédska položeno obrovské množství optických kabelů. Norská vláda a EU také nedávno investovaly do výstavby velkých přehrad pro projekty hydroelektráren. V okolí je i několik větrných elektráren.

"Jsou to bez přehánění nejnižší náklady na energii v Evropě a 100 procent energie je obnovitelné na jedné z nejstabilnějších sítí na světě," řekl BBC jeden z ředitelů Kolosu Mark Robinson. "Je to v oblasti planety, která je přirozeně chladná a má ideální vlhkost, takže můžeme udržet servery studené, aniž bychom je museli uměle ochlazovat. Má to neomezený přístup k čerstvé, čisté, studené vodě jako sekundárnímu chladicímu zdroji," dodal.

Upozornil také, že blízko je univerzita, kterou ročně opustí zhruba 200 technologických studentů. Myšlenkou je, že by zde někteří mohli pracovat.