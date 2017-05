Procesory vrcholné řady Ryzen 7 přišly na pulty obchodů letos v březnu. Už tehdy s sebou přinesly velké očekávání.

Byly totiž nabízeny za poměrně zajímavé cenovky, alespoň s ohledem na nabízený výkon. A tak se celkem po právu očekávalo, že společnost Intel na to velmi rychle zareaguje a upraví ceny tak, aby byly konkurenceschopnější.

Vypukne cenová válka?

Jenže měsíc se s měsícem sešel a žádného výrazného zlevnění jsme se nedočkali. Vedení AMD se tak patrně rozhodlo konkurenci ještě trochu popíchnout a svůj vrcholný procesor Ryzen 7 1800 X ještě zlevní.

Stát by se tak mělo v horizontu několika dní. Sleva je to sice mírná, pouhých 30 dolarů (750 Kč), ale i tak je to přinejmenším provokativní gesto. Přeci jen cenovka byla již tak nastavena poměrně příznivě.

Zmiňovaný model 1800 X je podle Zboží.cz v tuzemských obchodech nabízen za 14 211 Kč. To se může zdát na první pohled jako příliš vysoká částka, ale opak je pravdou. Patrné je to ve chvíli, kdy se podíváme na ceníky přímé konkurence. Podle prvních výkonnostních testů je totiž procesor Ryzen 7 1800X zhruba stejně výkonný jako konkurenční čip Intel Core i7-6900K. Ten se přitom v tuzemských obchodech prodává za 30 523 Kč. Tedy za dvakrát více, než na kolik vyjde nejvýkonnější novinka od AMD.

Bude tedy zajímavé sledovat, jak se k tomuto popíchnutí postaví Intel. Z případné cenové války by totiž v konečném důsledku těžili stejně nejvíc samotní zákazníci.

Osm jader, 16 vláken

Všechny modely z rodiny Ryzen 7 mají osm jader a 16 vláken, TDP u dvou výkonnějších modelů 1800X a 1700X je 95W, TDP u modelu 1700 je pak 65 wattů. Základ nabídky tvoří poslední zmiňovaná verze, jejíchž osm jader udává pracovní tempo při frekvenci 3,0 GHz, přetaktovat se však dokážou až na 3,7 GHz.

Model 1700X je pak taktován na 3,4 GHz a v boostu dokáže pracovat až na 3,8 GHz. Vrchol nabídky tvoří verze 1800X díky taktu 3,6 GHz, respektive 4,0 GHz při přetaktování.