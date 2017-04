Model 2DS XL by měl na trhu vyplnit mezeru mezi aktuálně nabízeným kompaktním provedením 2DS a konzolí s trojrozměrným displejem 3DS XL. Jak již samotný název napovídá, novinka tedy nebude vybavena trojrozměrným displejem.

Nintendo 2DS XL

FOTO: archív výrobce

Obrazovky nicméně budou k dispozici hned dvě. Stejně jako v případě modelu 3DS XL jedna nabídne úhlopříčku 4,88 palce, druhá pak 4,18 palce. Novinka totiž bude mít stejné proporce a zároveň i skládací konstrukci jako trojková edice.

Příchod modelu 2DS XL je vcelku logický. Menší konzole 2DS totiž šla na pulty obchodů již v roce 2013 a od té doby se výkon herních systémů vcelku logicky posunul směrem vzhůru. Novinka tak bude v první řadě rychlejší, přitom si zachová poměrně atraktivní cenovku.

Nintendo 2DS XL

FOTO: archív výrobce

Konzole 3DS XL se prodává za více než pět tisíc korun, cenovka u modelu 2DS XL byla stanovena na 150 dolarů, tedy v přepočtu zhruba 3700 Kč. To je méně, než za kolik se před lety začal prodávat model 2DS. Za poslední čtyři roky samozřejmě u něj cena ještě klesla – aktuálně je tak k dostání za 2500 Kč.

Prodej modelu 2DS XL je naplánován na konec července, platí to nicméně pouze pro americký a japonský trh. V evropských obchodech by se ale měl stroj objevit hned poté.

Druhá konzole během jednoho roku

Letos jde v pořadí již o druhou konzoli, kterou společnost Nintendo uvedla do prodeje. Už zkraje března se na pultech obchodů objevil model Switch. Tento anglický název se dá do češtiny přeložit jako přepínač. Toto slovo pravděpodobně nejlépe vystihuje to, co novinka skutečně umí.

Video

Nintendo Switch

Zdroj: archív výrobce

V první řadě je totiž Switch plnohodnotnou televizní konzolí. Ve chvíli, kdy zařízení vytáhnete z dokovací stanice, máte kapesní herní systém s vlastní obrazovkou. Nintendo tak odbourá nutnost pořizování dvou zařízení, na doma i na cesty bude stačit jen jedno.

Zařízení má na obou bocích odnímatelné bezdrátové ovladače, které nesou název Joy-Con. Hráč může použít Joy-Con ovladač v každé ruce, případně jeden půjčit kamarádovi, se kterým bude hrát. Přikoupit samozřejmě půjdou i další, aby mohlo na systému hrát více lidí najednou.