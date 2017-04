Z Applu se má stát čipový gigant. Krouží okolo Toshiby

Investici ve výši několika miliard dolarů zvažuje společnost Apple. Všechny zmiňované finanční prostředky by měly přitom mířit do čipové divize, kterou nabízí k prodeji japonská Toshiba. Uvedla to japonská televizní stanice NHK s odvoláním na informovaný zdroj.