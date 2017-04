Na rozdíl od klasických pevných disků neobsahují SSD jednotky žádné pohyblivé součástky, díky čemuž mohou být daleko rychlejší. To je v praxi znát při otevírání a ukládání souborů, ale i při spouštění počítače. Na strojích s harddiskem, kde Windows startovaly několik minut, to díky SSD jednotce trvá jen několik desítek sekund. Jedinou nevýhodou, která brání SSD v masivním rozšíření, je jejich vysoká cena. Proti klasickým diskům jsou až desetkrát dražší. SSD disky se dnes běžně montují do notebooků, klasických stolních počítačů a v některých případech také do počítačových tabletů.