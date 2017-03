Ve čtvrtek se objevily v prodeji všechny tři modely z edice Ryzen 7, které si odbyly premiéru teprve minulý týden. [celá zpráva]

Základ nabídky tvoří Ryzen 7 1700. Ten je podle Zboží.cz možné aktuálně zakoupit od 9790 Kč. Výkonnější model 1700X je pak k dostání za 11 990 Kč a konečně za nejlepší provedení 1800X případní zájemci zaplatí 14 990 Kč.

Co na to konkurence?



Ceny se mohou zdát na první pohled příliš vysoké, ale není to tak úplně pravda. To je patrné především ve chvíli, kdy se podíváme na ceníky přímé konkurence. Podle prvních výkonnostních testů by měl být totiž procesor Ryzen 7 1800X zhruba stejně výkonný jako konkurenční čip Intel Core i7-6900K. Ten se přitom v tuzemských obchodech prodává za 30 954 Kč. Tedy za dvakrát více, než na kolik vyjde nejvýkonnější novinka od AMD.

Je však nutné podotknout, že zmiňovaný procesor Core i7-6900K není i přes svůj nepopiratelný výkonnostní potenciál tím nejnovějším v nabídce Intelu. Podnik v letošním roce svou nabídku procesorů také omladil a čipy z edice Kaby Lake budou pravděpodobně novinkám od AMD konkurovat lépe, byť žádné konkrétní srovnávací testy zatím ještě nejsou k dispozici.

Lze navíc předpokládat, že na atraktivní cenovku zareaguje i právě společnost Intel a své ceny upraví tak, aby byly konkurenceschopnější. A z toho již mohou těžit koncoví uživatelé.

Osm jader, 16 vláken



Všechny modely z rodiny Ryzen 7 mají osm jader a 16 vláken, TDP u dvou výkonnějších modelů 1800X a 1700X je 95W, TDP u modelu 1700 je pak 65 wattů. Základ nabídky tvoří poslední zmiňovaná verze, jejíchž osm jader udává pracovní tempo při frekvenci 3,0 GHz, přetaktovat se však dokážou až na 3,7 GHz.

Model 1700X je pak taktován na 3,4 GHz a v boostu dokáže pracovat až na 3,8 GHz. Vrchol nabídky tvoří verze 1800X díky taktu 3,6 GHz, respektive 4,0 GHz při přetaktování.