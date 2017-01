A je to rozhodně škoda. Gram 14 byl totiž jedním z nejzajímavějších strojů, které byly v Las Vegas k vidění.

Ani loňskou edici ultralehkých pracovních notebooků Gram však výrobce na tuzemském trhu nenabízel a nic nenasvědčuje tomu, že u novinky dojde k nějaké změně. Gram 14 je totiž aktuálně k dohledání pouze na zahraničních stránkách společnosti LG.

LG gram 14

FOTO: archív výrobce

Na nich výrobce pouze stroze informuje o tom, že novinka se na pultech obchodů objeví v dohledné době. Dostupné tak v tuto chvíli nejsou ani informace o přesné prodejní ceně.

Srovnávat se může s tablety



Jisté je nicméně to, že Gram 14 se může pyšnit titulem nejlehčí 14palcový laptop na světě. A to díky hmotnosti 2,14 libry, tedy v přepočtu 0,97 kg. To je hodnota, díky které se nový stroj může srovnávat svou vahou klidně i s počítačovými tablety.

Jen pro zajímavost – novinka od společnosti LG je tedy lehčí než konkurenční ThinkPad X1 Carbon od Lenova, který se ještě loni při úhlopříčce 14 palců pyšnil titulem nejlehčí přenosný počítač na trhu. Jeho hmotnost činí 1,2 kg.

Slušný výkon



Jak už samotný název napovídá, novinka od společnosti LG je vybavena 14palcovým displejem, který je navíc dotykový. Ten má rozlišení Full HD a využívá technologii IPS. Do vínku dostal Gram 14 ještě 8 GB operační paměti. SSD jednotka může mít kapacitu až 512 GB. K dispozici však bude i pomalejší verze s čipem Core i5 a menším úložným procesorem.

O grafický výkon se pak stará integrovaný čip Intel HD Graphics 620. Kompaktním rozměrům samozřejmě musela ustoupit DVD mechanika, nechybějí však dva USB porty a integrovaná čtečka paměťových karet. Vše běží pod operačním systémem Windows 10.

