Technologičtí giganti z USA dále rostou

Všech šest největších firem jsou technologické společnosti, a to Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla a Meta, mateřská firma Facebooku. Celosvětově se mezi šest největších firem podle tržní kapitalizace dostala jediná neamerická firma – saúdskoarabský ropný gigant Aramco. Tržní kapitalizace všech šesti největších světových firem je vyšší než jeden bilion USD.

Tržní kapitalizace šesti největších amerických firem od počátku letošního roku do 23. prosince stoupla celkově o 2,9 bilionu USD, vyplývá z údajů společnosti FactSet.

„Na technologické společnosti, které se dostanou do klubu dolarových bilionářů, se v Silicon Valley pohlíží téměř jako na šálek kávy,” řekl CNBC analytik Wedbush Securities Dan Ives. „Už to není taková mega událost jako byla před dvěma nebo třemi lety. Ukazuje to, že velké technologické firmy mají po pandemii nesrovnatelnou pozici,” podotkl.