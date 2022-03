Používání smajlíků v pracovních e-mailech vzbuzuje nižší autoritu

Používání takzvaných smajlíků a emodži obrázků v e-mailech se stalo už běžnou praxí. Neměly by se však příliš využívat v pracovní komunikaci, protože to vzbuzuje menší autoritu. Tvrdí to experti z telavivské univerzity, kteří závěry své studie zveřejnili ve vědecké databází ScienceDirect.