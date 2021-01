O českou Wikipedii pečují stovky lidí, spor o údaj trvá i měsíce

Kontrolu článků zajišťuje užší komunita wikipedistů, přičemž vyšší pravomoci mají například volení správci se zkušeností a dobrou pověstí v komunitě. Mnohé opravy článků bývají rychlé, některé spory o údaje se ale řeší velmi dlouho. Uvedla to výkonná ředitelka spolku Wikimedia ČR Klára Joklová.

„Je dost pravděpodobné, že dosáhneme půl milionu do roka nebo v letošním roce,” řekla ředitelka. Nyní je na tuzemské Wikipedii přes 471 000 článků. Pro srovnání - Wikipedia má nyní přes šest milionů článků v angličtině, 2,5 milionu hesel v němčině a slovenská verze čítá kolem 230 000 článků.

Podle Joklové na české Wikipedii existuje kolem 18 000 účtů. „Ale aktivních přispěvatelů je určitě do tisícovky, velmi aktivních do 200. Takoví editují několikrát do týdne,” podotkla. Podle Joklové někteří editoři na Wikipedii pracují dlouho, jsou ale i tací, kteří přijdou a začnou editovat velmi rychle. „V české Wikipedii je řada správců, kteří jsou velmi mladí. Mladí kluci většinou,” konstatovala ředitelka.