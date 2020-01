Europoslanci podpořili zavedení jednotných nabíječek

Evropští poslanci ve čtvrtek vyzvali k přijetí normy, která by stanovila podmínky povinného zavedení jednotných nabíječek pro telefony a další mobilní elektroniku. Evropská komise by podle přijatého usnesení měla do půl roku přijít s návrhem, jehož hlavním cílem má být snížení objemu elektronického odpadu. Plán již minulý týden kritizovala firma Apple, podle níž může brzdit inovace a vadit spotřebitelům.