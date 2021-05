Chytrá tramvaj se obejde bez řidiče. Díky 5G internetu

Hlavní rozdíl je ale v tom, že je napojena na celou řadu sofistikovaných systémů. „Propojením naší smart tramvaje s inteligentním dopravním systémem města se naplňuje naše vize o řízení a rozvoji městské dopravy. Velmi si ceníme, že jsme se mohli zapojit do projektu, který s využíváním nových technologií pomůže sledovat dopravu ve městě a optimalizovat ji pro potřeby všech, kteří jsou její součástí. Naše dopravní prostředky se stanou přirozenou součástí chytrých měst budoucnosti,“ má jasno Kamil Mrva, viceprezident pro digitalizaci a IT ve skupině Škoda Transportation.

S ohledem na co nejvyšší bezpečnost je chytrá tramvaj vybavena širokým spektrem senzorů, které sledují trať a potenciální překážky. Celý systém tramvaje je přitom připojen k rychlým 5G sítím pomocí jednotky umožňující tzv. C2X komunikaci. To by ve starším mobilním standardu, který byl pomalejší, možné nebylo.