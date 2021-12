Vládní kritička čelila hackerskému útoku. Polská prokuratura vyšetřování odmítla

Polská opozice na základě poznatků analytického týmu The Citizen Lab o tom, že byl proti vládním odpůrcům včetně prokurátorky Wrzosekové použit důmyslný špionážní software vyvinutý izraelskou společností NSO Group, vyzvala ke vzniku parlamentní vyšetřovací komise. Lídr největší polské opoziční strany Donald Tusk v úterý označil možné špehování opozice za „nejhlubší krizi demokracie po roce 1989”.

Wrzoseková, která vede kampaň proti údajné politizaci státního zastupitelství pod vedením vládní strany Právo a spravedlnost (PiS), dříve uvedla, že v listopadu obdržela od společnosti Apple oznámení, že její telefon mohl být napaden pomocí programu Pegasus. Podle ní za špehováním stojí vláda a polské tajné služby, The Citizen Lab nicméně takovouto informaci nepřinesl.

Polské bezpečnostní složky zásadně nekomentují používané metody ani to, zda konkrétní osoby vyšetřovaly. Mluvčí polského ministra pověřeného koordinací tajných služeb Stanislaw Žaryn však předem odmítl možnost, že by se zpravodajské služby zapojily do vnitropolitických bojů. Premiér Mateusz Morawiecki nařčení ze špehování představitelů opozice ze strany vlády označil za „falešné zprávy”.