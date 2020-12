Měli chránit vlády a firmy před hackery. Sami se stali obětí útoku

Situace je vážnější, než by se mohlo na první pohled zdát. Pracovníci společnosti FireEye totiž mají přístup k celé řadě bezpečnostních systémů, a to nejen v USA, ale také v dalších částech světa. Hackeři by nyní získaná data mohli využít k dalším cíleným útokům.

Detaily kybernetického nájezdu zatím drží společnost FireEye kvůli probíhajícímu vyšetřování pod pokličkou. První indicie ale podle listu The New York Times vedou do Ruska, konkrétně by za útokem měla stát přímo ruská zpravodajská agentura. Oficiální obvinění nicméně ještě nepadlo.

„Naše zabezpečení bylo prolomeno útočnými mechanismy té nejvyšší úrovně. Takovými může disponovat jen kyberneticky velmi vyspělý stát,“ stojí v prohlášení společnosti FireEye. Bezpečnostní experti dále uvedli, že hackeři použili „zcela nové techniky“, kterými získali neoprávněný přístup k jednotlivým datům.

Kdy přesně k útoku došlo, zástupci společnosti neprozradili. Vyšetřování je nicméně nyní již v plném proudu, takže k prolomení zabezpečení muselo dojít minimálně již před několika dny. Upřesněno není ani to, jak dlouho měli hackeři přístup k systémům společnosti FireEye.

Vykradli naráz ty nejstřeženější trezory na světě. The New York Times

„Byla to ohromná krádež, kterou bychom mohli přirovnat k bankovním lupičům, kteří vykradli naráz ty nejstřeženější trezory na světě,“ glosuje The New York Times. List zdůraznil, že se například počítačoví piráti zmocnili některých vyšetřovacích nástrojů amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI).

Společnost FireEye byla založena teprve v roce 2004, v průběhu minulých let si nicméně vydobyla velmi prestižní renomé. Analytici z Deloitte ji už dříve označili za „nejrychleji rostoucí firmu v oblasti kybernetické bezpečnosti na světě“.