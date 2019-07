ort, Novinky

Těžařské viry se snaží na napadeném stroji zůstat co nejdéle v anonymitě a využívat jeho výkon k těžení kybernetických měn. Malware těžící kryptoměny umožňuje kyberzločincům zneužít CPU nebo GPU výkon zařízení oběti, a to až do 65 procent výkonu procesoru.

Kromě zpomalení celého systému ale uživatelé nemají jinak moc šancí si všimnout, že je jejich stroj zavirován. Odhalení škodlivého kódu je tedy o poznání obtížnější než v případě vyděračských virů.

Podobných těžařských virů přitom existují podle nejstřízlivějších odhadů stovky. Uživatelé by se tedy před nimi měli mít rozhodně na pozoru. Zpozornit se vyplatí ve chvíli, kdy je chlazení počítače příliš hlučné, nebo je celý stroj nezvykle pomalý – právě v takových případech na jeho pozadí zpravidla pracují těžařské viry.

Nejrozšířenější těžařské viry

Podle Check Pointu byl vůbec nejrozšířenějším škodlivým kódem v uplynulém měsíci XMRig. Jde o těžařský virus, který se soustředí na dolování virtuálních mincí Monero prostřednictvím procesoru napadeného stroje.

Druhá příčka patří také kryptomineru Jsecoin. Tento škodlivý kód postavený na JavaScriptu těží kryptoměny, který lze vložit do webových stránek. Těžbu lze spustit přímo v prohlížeči výměnou za zobrazení bez reklam, herní měnu nebo jiné výhody.

Trojlístek nejrozšířenějších počítačových hrozeb uzavírá Cryptoloot. Jde o malware, který podobně jako CoinHive zneužívá výkonu procesoru nebo grafické karty napadeného stroje. A to samozřejmě bez vědomí uživatele.

Běžné antiviry si s některými verzemi těžařských virů neporadí, vhodnější je proto používat sofistikovanější aplikace, které dokážou odhalit i webové útoky a další maskované aktivity kyberzločinců.