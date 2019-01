mif, Novinky

Nový trik je typickým phishingovým útokem, při kterém útočníci vyčkávají na svou oběť jako rybáři – čekají, kdo se chytne na udičku a na falešnou výzvu zareaguje.

Podvodné e-maily jsou psány anglicky a působí velmi věrohodně. Jsou takřka k nerozeznání od legitimních faktur společnosti Apple, ve které podnik informuje o objednávce nějaké hry, aplikace či multimédií.

Falešný e-mail se smyšlenou fakturou

FOTO: mif, Novinky

Ve zprávě přitom útočníci tvrdí, že platba již byla stržena z kreditní karty uživatele. Je tedy pravděpodobné, že se příjemci leknou a kliknou na odkaz ve zprávě, aby se dozvěděli o vystaveném účtu více.

Právě na to ale kyberzločinci čekají. Odkaz z falešného e-mailu s vyúčtováním totiž vede na podvodné stránky vydávající se za stránky společnosti Apple. Zde je uživatel následně vyzván, aby zadal své přihlašovací údaje k účtu iTunes.

Pokud to důvěřivci skutečně udělají, naservírují svůj účet – a k němu přiřazené platební karty – podvodníkům jako na zlatém podnosu. Počítačovým pirátům pak už nic nebrání v tom, aby na cizí konto nakupovali například virtuální měny do různých her. Teoreticky tak svou oběť mohou připravit o nemalé částky.

Změnit heslo, kontaktovat banku



Pozornější uživatelé si podle jiné webové adresy v adresním řádku prohlížeče mohou všimnout, že se ve skutečnosti nenacházejí na stránkách Applu. Koneckonců už samotný falešný e-mail je odesílán z adresy, která rozhodně Applu nepatří.

V případě, že uživatelé své přihlašovací údaje na podvodných stránkách vyplnili, měli by co nejdříve změnit své heslo k účtu iTunes. Vhodné je také zkontrolovat poslední transakce v bance a v případě neoprávněných plateb kontaktovat bezprostředně svoji banku.