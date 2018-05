Spamy, trojské koně či ransomware. Škodlivé kódy se nevyhýbají ani Česku

Kybernetické hrozby se rozhodně netýkají pouze zahraničních uživatelů, i když by se to mohlo při pohledu na jednotlivé bezpečnostní incidenty zdát. Spamy, trojské koně či vyděračské viry z rodiny ransomwarů dokážou pěkně potrápit i tuzemské uživatele. Vyplývá to z analýzy antivirové společnosti Kaspersky Lab.