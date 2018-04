Zločinci zpravidla bývají vždy o krok napřed před ochránci zákona. V případě počítačových pirátů to však platit nemusí. Stačí, když se na jejich příchod uživatelé dostatečně připraví. Ještě před pár lety si museli uživatelé lámat hlavy pouze se zabezpečením klasických počítačů. Doba ale pokročila a v ohrožení jsou stále častěji také chytré telefony a tablety. Propašovat škodlivé kódy do mobilních zařízení se snaží kyberzločinci stále častěji. Postupují přitom prakticky stejným způsobem, jako když chtějí napadnout klasický počítač. Hledají chyby v nejrůznějších aplikacích a operačních systémech, které by jim dovolily propašovat záškodníka do cizího přístroje. [celá zpráva]