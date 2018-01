Krzanich prodal na přelomu listopadu a prosince prakticky všechny akcie, které mohl. Byl to pořádný balík, jenž měl hodnotu rekordních 24 miliónů dolarů, tedy v přepočtu víe než 500 miliónů korun.

Jak upozornil server Business Insider, teprve poté podnik začal informovat další společnosti o tom, že chyba vůbec existuje a že bude nutné nainstalovat příslušné záplaty. Široká veřejnost – a tedy i většina akcionářů – se to však dozvěděla až v lednu.

Mluvčí Intelu na dotaz serveru pouze stoicky reagoval, že prodej akcií byl plánován dlouho dopředu a že s kauzou ohledně chyby v procesorech vůbec nesouvisí.

Na informace o chybě je uvaleno embargo

K samotné chybě se mluvčí odmítl vyjádřit. Podnik totiž na celou kauzu uvalil informační embargo do doby, než budou záplaty nainstalované na všech počítačích. To kvůli tomu, aby objevenou chybu nemohli zneužít hackeři. Na existenci chyby v procesorech od Intelu upozornil server The Register. [celá zpráva]

Kromě samotné bezpečnosti je problém také v tom, že po implementování záplaty dochází k citelnému zpomalení celého systému. Podle některých testů dokonce při určitých početních úkonech až o 50 %. [celá zpráva]

Chyba se týká i mobilů

Jak upozornil server Grsecurity, bezpečnostní aktualizaci vydala pro své procesory také konkurenční společnost AMD. Ta však v oficiálním prohlášení tvrdí, že možnost zneužitelnosti objevené trhliny je prakticky nulová a že její procesory by neměly po instalaci trápit ztráty výkonu.

Podobná chyba nicméně byla objevena i u čipů platformy ARM, které využívá většina mobilních telefonů. Společnost ARM oznámila, že již poskytla nástroje k odstranění bezpečnostních nedostatků.