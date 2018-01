Nejrůznější testy procesorů od Intelu – a toho, jak se chovají před a po instalaci bezpečnostní aktualizace – doslova zaplavily internet. Prakticky všechny se shodují v tom, že úbytek výkonu není plošný, ale projevuje se jen při určitých pracích na počítačích.

Například při práci s videem a různými šifrovacími programy zaznamenal server Computerbase pokles výkonu pouze v řádu jednotek procent, což běžný uživatel nemá v praxi příliš šanci postřehnout.

Například při práci s databázemi však je již propad výrazně citelnější – zpravidla testy pojednávají o propadu okolo 20 %. Serveru Grsecurity však v některých testech vyšly propady výkonu pod operačním systémem Linux až o 51 %.

Sluší se připomenout, že chyba objevená v samotném jádře procesorů se týká prakticky všech desktopových platforem, tedy vedle zmiňovaného Linuxu také Windows a macOS.

AMD dává od kauzy ruce pryč

Zpráva serveru Grsecurity je zajímavá také tím, že podle ní se chyba týká i konkurenčních procesorů od AMD. A propady výkonu jsou po úpravách operačního systému stejně výrazné jako v případě Intelu.

Softwarový inženýr AMD Tom Lendecky však opakovaně prohlásil, že čipy tohoto podniku využívají zcela jinou architekturu než Intel, díky čemuž se jich aktuální problémy vůbec netýkají. Procesory totiž pracují jinak s pamětí a jádrem, a nemohou být tedy útočníky zneužity.

Lendecky však připustil, že AMD také vydalo nedávno bezpečnostní aktualizaci pro procesory. Ta se však k problémům Intelu nevztahuje.

Intel mlčí. Zatím

Na problém ve středu upozornil server The Register. V několika posledních generacích procesorů Intelu byla podle něj odhalena hardwarová chyba. Podobný bezpečnostní problém se vyskytl i u čipů platformy ARM, které využívá většina mobilních telefonů. [celá zpráva]

Kvůli chybě mohou, zjednodušeně řečeno, počítačoví piráti propašovat virus přímo do procesoru, aniž by se před ním mohl uživatel jakkoli chránit. Intel zatím drží všechny informace k chybě pod přísným embargem, v opačném případě by jen napomohla ke zneužití kritické bezpečnostní chyby.