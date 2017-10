E-mail je psán anglicky, jak je vidět na fotografii výše, ale distribuován již byl podle informací Novinek také mezi české uživatele.

Na první pohled se může zdát, že tato zpráva byla automaticky vygenerována kancelářským balíkem Microsoft Office. Právě na to ale počítačoví piráti sázejí – že se uživatelé leknou loga amerického softwarového gigantu a na trik jim skočí.

E-mail snadno zneužijí



Ve zprávě se totiž píše, že heslo k e-mailovému účtu uživatele bylo kompromitováno. A proto bude celá e-mailová schránka smazána. Jedinou možností, jak tomu zabránit, je údajně ověřit poštovní schránku pomocí přiloženého odkazu.

Jde ale samozřejmě o klasickou phishingovou zprávu, počítačoví piráti totiž doslova loví důvěřivé uživatele na udičku jako ryby. Prostřednictvím podvodného odkazu se z nich snaží vylákat skutečné přihlašovací údaje k jejich e-mailové schránce.

Ty mají totiž na černém trhu doslova cenu zlata. Na e-maily jednotlivých uživatelů jsou totiž velmi často napojeny další internetové služby – například nejrůznější sociální sítě, ale v některých případech klidně i bankovní účty.

Na zprávy nereagovat



Uživatelé by tak na podobné podvodné zprávy neměli vůbec reagovat. V opačném případě jim totiž hrozí, že kyberzločinci jejich e-mailovou schránku zneužijí a klidně ukradnou celou jejich virtuální identitu.

Pokud už někdo údaje do podvodného formuláře vyplnil, je nutné co nejdříve změnit heslo u svého e-mailu. Ideálně dříve, než to udělají samotní počítačoví piráti.