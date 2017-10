Výhru luxusního auta, chytrého telefonu nebo klidně i pračky slibuje hned několik facebookových stránek. Protože legitimních soutěží o hodnotné výhry je na této sociální síti skutečně mnoho, uživatelé se mohou snadno napálit u těch podvodných.

„Pro účast v těchto falešných soutěžích stačí lajkovat celou facebookovou stránku, nebo sdílet a komentovat příspěvek a šířit tak podvod mezi své facebookové přátele,“ uvedl Václav Zubr, bezpečnostní expert společnosti Eset.

Lidé na výhry slyší



Ten zároveň zdůraznil, že na hodnotné ceny Češi a Slováci evidentně slyší. Podvodné soutěže, které pravděpodobně pochází ze Slovenska, mají totiž v současnosti bezmála 40 000 lajků.

Lidé patrně slyší na to, že v soutěži „vyhrává každý“. „Soutěžícímu se následně přes zprávu na Facebooku ozve falešný vyhlašovatel soutěže a vyžádá si od něj osobní údaje a informace o platební kartě. Jako důvod uvádí ověření identity vítěze,“ podotkl bezpečnostní expert.

Jako ověřovací údaj tak například počítačoví piráti požadují CVC/CVV číslo ze zadní strany karty. S ním pak mohou provádět platby na internetu. Takovéto údaje by tak logicky uživatelé neměli nikdy nikomu sdělovat, ani pod záminkou nějaké výhry.

Obezřetnost je na místě



„Internetoví uživatelé by si měli jednou provždy uvědomit, že ne vše, na co na internetu narazí, je pravdivé. Pokud to je zároveň příliš dobré na to, aby to byla pravda, jde s největší pravděpodobností o podvod,“ konstatoval Zubr.

Přestože řada stránek již byla smazána či zablokována, některé z nich jsou však stále ještě aktivní. Obezřetnost je tak na Facebooku na místě.