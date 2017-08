Před novým virem, který je vylepšenou verzí bankovního malwaru zvaného Svpeng, varoval bezpečnostní expert ze společnosti Kaspersky Lab Roman Unuchek. Právě on totiž hrozbu objevil jako první.

Tento vylepšený záškodnický program jasně ukazuje, jak se v poslední době počítačoví piráti vyvíjejí. Kombinují různé škodlivé kódy tak, aby byli schopni nepozorovaně ukrást z cizího zařízení citlivá data a následně je zneužít – v tomto konkrétním případě je řeč o přístupových údajích do internetového bankovnictví.

Upravená verze je sofistikovanější

Většina bankovních trojských koňů je totiž poměrně snadno odhalitelná, alespoň pokud se bavíme o těch určených pro chytré telefony. Uživateli totiž na displeji podstrčí při pokusu o přihlášení do internetového bankovnictví podvodnou stránku, u které jde však velmi často poznat, že jde o padělek.

Pozornější uživatelé tak zpravidla na tento trik nenaletí a kyberzločincům své přihlašovací údaje na zlatém podnose nenaservírují. I když výjimky se pochopitelně také najdou.

Upravená verze škodlivého viru Svpeng je však daleko sofistikovanější. Obsahuje totiž zabudovaný keylogger, který zaznamenává doslova veškerou činnost uživatele na napadeném smartphonu. Počítačoví piráti se tak dozví přihlašovací údaje i ve chvíli, kdy je uživatel skutečně zadává do legitimního formuláře banky.

Další část trojského koně se pak postará o zbytek – odchytne potvrzovací zprávu a zneužije ji. Počítačoví piráti pak mohou velmi snadno vybílit svým obětem celý účet. V případě, že to internetové bankovnictví umožňuje, mohou si tímto způsobem zažádat i o půjčku. Uživatele tak připraví dokonce i o peníze, které na účtu ve skutečnosti nemá.

Původní verze nakazila přes 300 000 zařízení

Keyloggery kolovaly internetem už v minulých letech. Vůbec poprvé však podle serveru The Hacker News implementovali počítačoví piráti jejich funkce do trojského koně, tedy do jediného škodlivého kódu. A propašovat k uživateli jeden virus je daleko jednodušší než dva různé.

Obavy jsou tedy na místě. A to i s ohledem na fakt, že původní verze škodlivého kódu Svpeng dokázala infikovat více než 300 000 zařízení během jediného měsíce. S pomocí vylepšené varianty tohoto záškodníka tak počítačoví piráti získávají mocnou zbraň.

Počítačovým pirátům navíc práci velmi usnadňují samotní uživatelé. Nově objevená hrozba se totiž soustředí výhradně na chytré telefony a tablety s operačním systémem Android. A právě na mobilních zařízeních drtivá většina uživatelů nepoužívá vůbec žádný antivirový program. Těžko pak mohou odhalit, že je jejich zařízení skutečně infikované.