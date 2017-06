Informoval o tom server The Hacker News. V souvislosti s vyděračskými viry, které jsou často označovány souhrnným názvem ransomware, zadrželi hackera v Japonsku vůbec poprvé. Na tom by patrně nebylo nic tak překvapivého, pokud by v poutech neskončil teprve náctiletý mladík.

Zatím žádnému hackerovi, na kterého si došlápla policie, totiž nebylo méně než 15 let.

Pikantní na celé kauze je, že mladík zákeřný škodlivý kód nejen šířil v prostředí internetu, ale zároveň jej skutečně i sám naprogramoval. A to není tak snadné, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jeho znalost programování tak musela být na poměrně slušné úrovni.

Toužil po penězích a slávě

Motivace k takovému činu byla u japonského hackera jasná. Toužil po penězích, neboť od svých obětí požadoval za odemčení počítače a zpřístupnění dat i zaplacení výkupného.

Nakonec mu ale jeho úspěch stoupl tak do hlavy tak, že se na sociálních sítích začal chlubit, jak je úspěšný – kolik počítačů zaviroval a kolik peněz díky tomu vydělal. Aby všem dokázal, že za vyděračským virem stojí skutečně on, dokonce na internet nahrál i jeho zdrojový kód.

Svým neopatrným chováním nakonec všechny důkazy naservíroval ochráncům zákona jak na zlatém podnosu. Ti jej pak obvinili z šíření počítačových virů a infikování více než stovky počítačů.

Jaký trest mladíkovi hrozí, není v tuto chvíli jasné. Policie se totiž k případu nechce s ohledem na velmi nízký věk hackera vůbec vyjadřovat.

Strašák jménem WannaCry

Jak nebezpečné dokážou vyděračské viry být, ukázal minulý měsíc rozsáhlý útok škodlivého programu WannaCry. Vir, který zašifruje soubory na počítači a bez zaplacení výkupného je neuvolní, infikoval odhadem na 300 000 počítačů ve 150 zemích světa.

WannaCry – první i vylepšená druhá generace – útočí úplně stejně jako ostatní vyděračské viry, které jsou označovány souhrnným názvem ransomware. Nejprve tedy škodlivý kód pronikne do počítače, pak jej uzamkne a zašifruje všechna data. Za jejich zpřístupnění následně počítačoví piráti požadují výkupné.

Je však nutné zdůraznit, že ani po zaplacení výkupného uživatelé nemají jistotu, že se k datům dostanou.