Problémy s připojením k nemocničním systémům, které spravuje právě NHS, hlásily postupně nemocnice v Londýně, Blackburnu či například Cumbrii už od pátečního odpoledne. Výpadek nicméně postihl i desítky dalších nemocnic z dalších měst.

Podle serveru BBC přímo pracovníci NHS byli nuceni odříznout celý systém od přístupu k internetu. „Před hodinou jsme od NHS obdrželi výzvu, abychom neprodleně vypnuli veškeré naše počítače,“ uvedl pro server BBC jeden z pracovníků nemocnice v Yorku.

Síla vyděračských virů

Vysvětlení přišlo až několik hodin poté. Kyberzločincům se totiž podařilo umístit přímo do systémů této zdravotní organizace vyděračský vir. Odtud se pak nezvaný návštěvník šířil do počítačů v jednotlivých nemocnicích. Kdyby tedy lékaři využívali systémy NHS nadále, nevědomky by zavirovali své počítače.

Nešlo přitom o žádný neškodný malware, ale o vyděračský virus. Ten útočí prakticky vždy podle stejného scénáře. Začne šifrovat obsah počítače a uživateli zobrazí oznámení, že za dešifrování počítače musí zaplatit, jinak se ke svým datům údajně již nikdy nedostane.

Ani po zaplacení výkupného nemají uživatelé jistotu, že se ke svým datům skutečně dostanou. Virus je nutné z počítače odinstalovat a data následně pomocí speciálního programu odšifrovat. V některých případech to ale není možné.

Pokud by tedy NHS neodřízla jednotlivé počítače od celé sítě, riskovala by zavirování všech připojených strojů – tedy prakticky všech nemocnic.

Neakutní případy musely počkat

Kvůli tomu ale lékaři nemohli přistupovat k informacím o pacientech, ani k naplánovaným úkonům. Proto vyzvali pacienty, aby zbytečně nevyráželi do nemocnice, pokud to skutečně není nezbytně nutné. A to platilo i na pohotovostech.

Kvůli ochromeným informačním systémům totiž byly počítače v nemocnicích prakticky nepoužitelné. Personál se tak musel vrátit zpátky k papírům a tužkám, poznamenal server BBC. Pacienti kvůli tomu čekali daleko delší fronty, než bývá obvyklé.

Sítě NHS se sice podařilo opět zpřístupnit již okolo páteční 21. hodiny, i tak budou patrně lékaři dohánět skluz ještě v průběhu víkendu.