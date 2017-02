„Viděli jsme stopy po útoku. Víme, že do systému, e-mailového systému, někdo pronikl. Z toho, co jsme zjistili, nedokážeme vystopovat, odkud útok vycházel,” řekl Zannier agentuře TASS. „Zavádíme lepší ochranu, ale z toho, co víme, nemůžeme ukázat prstem žádným směrem,” dodal.

O útoku hackerů proti OBSE byla veřejnost informována koncem prosince. Podle dřívějších informací agentury DPA ho odhalil právě německý Spolkový úřad na ochranu ústavy, který plní funkci civilní kontrarozvědky. Jednou z nejdůležitějších akcí OBSE je nyní mise na východě Ukrajiny, kde trvá již třetím rokem ozbrojený konflikt mezi ukrajinskými vládními silami a proruskými separatisty.

Z hackerských útoků obvinila Rusko také administrativa bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy. Počítačoví piráti podle ní na rozkaz Kremlu pronikli do elektronické pošty Demokratické strany, aby ovlivnili prezidentské volby. Moskva všechna nařčení odmítla.