Škodlivé kampaně takzvaného ransomware letos nebývale nabývají na intenzitě. Útočníci se nezaměřují pouze na jednotlivé uživatele internetu, ale stále více i na firmy a veřejné instituce. Ve Spojených státech jsou velmi oblíbeným terčem zdravotnická zařízení, která se neobejdou bez dat o pacientech.

Hollywoodská Presbyteriánská nemocnice takto musela nedávno zaplatit 17 tisíc dolarů (přibližně 420 tisíc korun) ve virtuální měně BitCoin, jinak by přišla o veškerou zdravotnickou dokumentaci. Americký federální úřad pro vyšetřování (FBI) odhaduje, že tvůrci ransomware si takto letos celkově přijdou až na miliardu dolarů (25 miliard korun).

„Poté, co si zločinci ověřili ziskovost ransomware kampaní u individuálních uživatelů internetu, stále častěji pronikají do firemního segmentu a hledají v něm co nejzranitelnější oběti,“ říká Miroslav Dvořák, technický ředitel antivirové společnosti ESET.

Zaplacení výkupného přitom nemusí vést k odšifrování napadených počítačů. Někteří útočníci poté opakovaně požadují další částky. Americká FBI proto obětem těchto škodlivých kampaní radí výkupné neplatit. „Existuje sice vysoká pravděpodobnost, že takto o data definitivně přijdou, ale pokud je mají správně zálohovaná, škoda by zase nemusela být tak drastická,“ říká Dvořák.

Pozor na škodlivé přílohy e-mailu

Důležité je, aby externí disky, na které firma nebo jednotlivec zálohuje data, nebyly trvale připojeny k počítačové síti. V takovém případě by totiž ransomware zašifroval i zálohy. Někdy však mají napadené společnosti více štěstí než rozumu.

Pokud hackerské skupiny, které využívají k trestné činnosti ransomware, ukončí svoji činnost nebo přestanou využívat některé druhy ransomware, poměrně často zveřejní na některém z veřejných internetových fór přístupové klíče, které umožní zašifrované počítače a soubory odblokovat. Tak se to stalo například v případu ransomware Crysis letos v listopadu nebo nechvalně proslulého TeslaCrypt koncem letošního května.

V obou případech připravila společnost ESET jednoduchý nástroj pro dešifrování dat napadených ransomware, který bylo možné zdarma stáhnout z jejích internetových stránek. „Ransomware stále zůstává významnou hrozbou na internetu, na kterou nejlépe platí prevence. Kromě pravidelné aktualizace operačního systému a instalovaného softwaru a kvalitního bezpečnostního řešení, doporučujeme také pravidelné zálohovat všechny důležitá a cenná data na zabezpečená off-line úložiště,“ zdůrazňuje Miroslav Dvořák.

Uživatelé by měli věnovat zvýšenou pozornost při otevírání nevyžádaných e-mailových zpráv či příloh, kterými se ransomware nejčastěji šíří.