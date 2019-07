ČTK

Hloubkové vyšetřování Amazonu Vestagerová signalizuje už několik měsíců. V konečném důsledku by mohlo vést k pokutě nebo ke změně způsobu fungování firmy.

"Pokud se zjistí, že mocné platformy využívají shromážděná data k získání výhody nad konkurencí, náklady ponesou jak spotřebitelé, tak trh," uvedl Johannes Kleis z evropské organizace spotřebitelů BEUC.

I když to bude poprvé, co se EK přímo zaměří na online retailový obchodní model Amazonu, společnost už byla v EU vyšetřována dvakrát, a to kvůli daním a kvůli praktikám v prodeji elektronických knih.

Pod drobnohledem Qualcomm, Apple i Google



Vestagerová podle dvou informovaných zdrojů Bloombergu chystá letní finále svého pětiletého tažení proti americkým technologickým gigantům. Firmě Google komise v posledních třech letech vyměřila pokutu každý rok, vloni to bylo rekordních 4,34 miliardy eur (111 miliardy Kč) za zneužívání dominantního postavení operačního systému Android.

Apple, což je další americký technologický gigant, musel uhradit irské vládě sporný daňový nedoplatek, a kvůli nakládání s daty uživatelů komise prověřovala společnost Facebook.

Druhou největší pokutu by už příští týden mohl dostat americký výrobce čipů Qualcomm za to, že ceny čipů srazil pod běžné ceny, aby vytlačil menšího konkurenta. Vloni Qualcomm dostal od EK pokutu 997 milionů eur, protože firma platila svému klíčovému zákazníkovi, společnosti Apple, miliardy dolarů za to, aby nenakupoval u konkurence.