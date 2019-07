mif, Novinky

Velmi kriticky se vůči sociálním sítím Wozniak vyjádřil v rozhovoru pro TMZ.

„Uživatelé zveřejňují na Facebooku každý detail ze svého života. A Facebook díky tomu vydělává spoustu peněz na reklamě. Zisky jsou založeny na uživatelských informacích, ale uživatelé z této komunity žádný velký zisk nemají,“ připomněl spoluzakladatel Applu důvody, proč se sám rozhodl v letošním roce zrušit svůj účet na Facebooku.

A to samé nyní radí i dalším uživatelům. „Byl jsem překvapen, když jsem zjistil, kolik nejrůznějších reklam a inzerentů je nalepeno na můj profil. A zkrátka si nemyslím, že tohle je pro uživatele správné,“ doplnil.

Sám nicméně přiznává, že na jednu stranu chápe, jaké benefity uživatelé na sociálních sítích vidí. Ale cena za všechny přínosy je podle něj velmi vysoká.

Placená verze Facebooku?

Jediným řešením podle něj je, kdyby sociální sítě zcela změnily přístup k uživatelským datům. To by šlo udělat například tak, že by existovaly dva typy účtů. Placený by byl daleko lépe nastaven na ochranu osobních dat, u bezplatné varianty by pak uživatelé zkrátka rovnou počítali s tím, že výměnou za svá data mohou službu používat.

Takové řešení ale v současnosti nenabízí žádná sociální síť. A nic nenasvědčuje tomu, že by některý z velkých internetových hráčů podobný projekt chystal.

Wozniak zároveň v rozhovoru neskrýval své obavy z toho, jak jsou moderní technologie dokonalejší – především tedy ty na internetu. Jednotlivé společnosti je nicméně podle něj nezdokonalují s úmyslem pomoci lidem, ale kvůli tomu, aby mohly získat co nejvíce uživatelských dat.

Otázka sociálních sítí a problematiky s ochranou osobních dat tedy bude podle všeho do budoucna ještě více ožehavá.