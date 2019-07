Zakladatelem a generálním ředitelem Amazonu je Jeff Bezos, který je díky úspěchu svého podniku nejbohatším člověkem světa. Letos v červnu přeskočil po 12 letech Apple a Google a s ohodnocením 315,5 miliardy dolarů (7,15 bilionu Kč) se stal nejhodnotnější značkou světa.

Amazon loni zvýšil tržby o 31 procent na 232,9 miliardy dolarů (5,2 bilionu Kč) a zisk se zvýšil na 10,1 miliardy dolarů (227,4 miliardy Kč) ze tří miliard USD o rok dříve. Tržní hodnota Amazonu dosáhla loni jednoho bilionu dolarů (zhruba 22,3 bilionu Kč) a společnost je podle tržní kapitalizace největší firmou světa.

Za úspěchem firmy stojí stoupající zisky internetového prodeje či přesun počítačových operací podniků k technologii cloud, která poskytuje firmám software a data ze vzdálených serverů a databází (v této oblasti má přední postavení na trhu právě dceřiná společnost Amazon Web Services).

Vytrvalá je i expanze Amazonu do dalších technologických oblastí, obchodů s potravinami či léky nebo v distribuci videoobsahu, kde nabídkou filmů a seriálů konkuruje Netflixu i televizním společnostem.

Šéf Amazonu Jeff Bezos

FOTO: Mike Segar, Reuters

Amazon vyrábí například i chytré reproduktory Echo, které využívají hlasovou asistenční službu Alexa, v roce 2017 zahájil službu doručování balíčků Amazon Key a spustil hudební streamovací službu Music Unlimited, která za poplatek umožňuje neomezené přehrávání 40 milionů skladeb. Úspěšná je i placená videotéka filmů online Amazon Prime.

Loni otevřel pro veřejnost svůj obchod budoucnosti Amazon Go. Obchod nemá žádné pokladny, je vybaven kamerami a senzory, které sledují, co si kupující vezme z polic a co vrátí zpět. Útrata je pak stržena z účtu zákazníka po odchodu z obchodu. Firma vyrábí také čtečky či drony, vstoupila i na trh logistických služeb.

Elektronická čtečka Amazon Kindle Oasis 2

FOTO: archív výrobce

Chytrý reproduktor Amazon Echo

FOTO: archív výrobce

Firma v roce 2013 otevřela ve středočeské Dobrovízi centrum vráceného zboží a v roce 2015 tam zahájilo provoz i distribuční centrum. Od listopadu 2017 funguje internetový obchod Amazon i v českém jazyce.

Když si Jeff Bezos 5. července 1994 registroval společnost Cadabra, měl v plánu z ní vybudovat významné internetové knihkupectví. Ještě než firma v létě následujícího roku spustila svůj web, prošla si změnou názvu na Amazon.com. Pojmenování podle jihoamerického veletoku údajně vyjadřovalo Bezosovu ambici stát se největším internetovým knihkupcem.

Amazon ve středočeské Dobrovízi

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

Amazon, který zpočátku sídlil v garáži Bezosova domu, spustil prodej knih přes internet v červenci 1995. Za první měsíc získal objednávky od zákazníků ze všech 50 států USA a navíc i z 45 dalších zemí, což nebyl na začínající firmu špatný výsledek. Zásilky vozil Bezos na poštu osobně, přičemž podle svých slov doufal, že si jednoho dne bude moci dovolit vysokozdvižný vozík. Jeho přání bylo více než splněno.

Jak od poloviny 90. let prudce rostl počet lidí připojených na internet, začal vzkvétat i Amazon. Pro ilustraci: v roce 1996 vykázala firma tržby ve výši 15,7 milionu dolarů, aby hned příští rok tento ukazatel vyskočil na hodnotu skoro 148 milionů. Kromě rostoucího počtu uživatelů internetu přispělo ke zvýšení obratu firmy i rozšíření sortimentu, takže dnes lze na Amazonu sehnat elektroniku, díly na auta, bižuterii, víno a mnoho dalšího.

"Jeff Bezos when he first founded Amazon in 1994. He ran it out of a converted garage. His desk was actually a door he bolted some 2x4's to as legs. He is currently the richest man in the world today." pic.twitter.com/M4Dz1dCRaT