„29 % lidí má na jednu stranu o digitálních měnách alespoň základní povědomí a chtěli by je používat. Na druhou stranu ale pouze jeden z deseti plně rozumí tomu, jak kryptoměny fungují,“ komentoval výsledky průzkumu Vitaly Mzokov, odborník ze společnosti Kaspersky.

Ten zároveň poukázal na fakt, že tempo přijímání kryptoměn jako platebních prostředků se celosvětově snižuje. „Spousta uživatelů totiž nemá o kryptoměnách dostatek informací a neví, jak fungují. Čtyři z pěti lidí (81 %) nikdy s tímto moderním platidlem neplatili, což jen dokresluje, jak daleko jsme od stavu, kdy budeme moci říct, že se kryptoměny staly zcela běžným nástrojem pro uskutečňování plateb nebo investování,“ doplnil odborník.

Neznalost se také může podílet na nedůvěře lidí v tato digitální platidla To platí především v otázce jejich bezpečnosti. Téměř třetina respondentů také uvedla (31 %), že jsou pro ně kryptoměny příliš nestabilní, a proto, aby je začali používat, by se jejich kurz musel ustálit. Pro třetinu (35 %) jsou kryptoměny jen zbytečností, o kterou se vůbec nezajímají.

Nejlepší časy mají za sebou



Kryptoměny mají, co se zájmu veřejnosti týče, nejlepší časy za sebou. I přesto ale pořád vzbuzují v lidech zájem. Pětina respondentů (20 %) uvedla, že ačkoliv v současnosti kryptoměny nepoužívají, do budoucna by o jejich zařazení mezi své platební prostředky uvažovala. Zabraňuje jim v tom ale strach o své finance. 19 % účastníků průzkumu uvedlo, že se setkali s hackerským útokem na burzu.

Podvodníci také vytvářejí falešné elektronické peněženky, kam lákají investice od uživatelů. Dalších 15 % dotázaných se stalo obětí jiného podvodu cíleného na kryptoměny.

„Přijetí kryptoměn uživateli a celkový růst tohoto segmentu brzdí zranitelnost této technologie. I když lidé mají chuť začít kryptoměny používat, není pro ně jednoduché svěřit své vydělané peníze systému, kterému úplně nerozumí a nevěří,“ uzavřel Mzokov.

Bitcoiny a další virtuální měny

Virtuálních měn existuje mnoho. Jednou z nejstarších a aktuálně nejpopulárnějších jsou tzv. bitcoiny. Ty vznikly už v roce 2009, větší popularitě se ale těší v posledních letech. Tato měna byla vytvořena tak, aby se nedala ovlivňovat žádnou vládou ani centrální bankou.

Kybernetické mince „razí“ síť počítačů se specializovaným softwarem naprogramovaným tak, aby uvolňoval nové mince stabilním, ale stále klesajícím tempem. Počet mincí v oběhu má dosáhnout nakonec 21 milionů, což má být kolem roku 2140.