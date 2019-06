ČTK

V projektu kryptoměny nazvané USC (Utility Settlement Coin), který vznikl v září roku 2015, se spojilo 14 společností včetně předních bank z Evropy, Spojených států a Japonska. Založily společnost Fnality International, do níž celkově investovaly 63,2 milionu dolarů (1,46 miliardy Kč).

Měna USC má fungovat jednak jako platební prostředek a také jako kurýr, který nese všechny informace potřebné k dokončení obchodu, což by mohlo snížit čas a náklady transakce.

Odstranění rizika vypořádání



Na zpracování obchodu může participovat více stran, zejména pokud půjde o přeshraniční transakci. Zatímco vypořádání obchodu může trvat několik dní nebo týdnů, než se vyjasní nedokončené a nezdařené obchody, se systémem založeným na blockchainu jsou všechny kroky zprostředkovatelů vtěleny do samotné transakce. "Odstraňujete riziko vypořádání, riziko protistrany, tržní riziko. Všechna tato rizika zvyšují náklady a neefektivnost na trhu," prohlásil šéf odboru UBS pro inovace a strategické plánování Hyder Jaffrey.

Měna USC bude jištěna prostředky v držení centrálních bank. Kromě UBS jsou do projektu zapojeny Barclays, Nasdaq, Credit Suisse, Bank of New York Mellon, Canadian Imperial Bank of Commerce, State Street Bank & Trust Co., Banco Santander, Commerzbank, ING Groep, KBC Group, Lloyds Banking Group, Mitsubishi UFG Financial Group a Sumitomo Mitsui Banking Corp.

Šéf Fnality Rhomaios Ram řekl, že společnost spolupracuje s regulačními orgány v několika zemích, aby získala potřebná povolení. Věří, že měna USC bude plně funkční do 12 měsíců.