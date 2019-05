Osmi procentům školáků hrozí závislost na sociálních sítích

Zhruba osmi procentům českých školáků mezi 11 a 15 lety hrozí závislost na sociálních sítích. Řadí se mezi problematické uživatele, kteří jsou téměř pořád on-line a jsou ochotni kvůli tomu rezignovat na všechny další aktivity, včetně domácích a školních povinností, nebo se pohádat se svými rodiči. Vyplývá to z výzkumu Mladí Češi na sítích Univerzity Palackého, do které se zapojilo 230 škol a 13 000 žáků. Je součástí mezinárodní studie Health Behaviour in School-aged Children.