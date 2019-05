Britská policie dává od kauzy Huawei ruce pryč

Nedávný únik informace o možné roli čínské firmy Huawei při výstavbě britské mobilní sítě páté generace (5G) nepředstavuje porušení zákona. Uvedl to podle agentury Reuters náměstek šéfky londýnské policie Neil Basu, podle kterého by vyšetřování v tomto případě nebylo na místě. Kvůli zveřejnění plánů projednávaných na schůzi britské Národní bezpečnostní rady (NSC) přišel o post nyní již exministr obrany Gavin Williamson. Ten však popírá, že by novináři měli zprávu od něj.