mif, Novinky

„Říkáme západním státům, že s nimi můžeme podepsat smlouvy o tom, že neinstalujeme backdoors, a smlouvy o nešpionáži. Čínská vláda prohlásila, že může takový typ smluv podepsat rovněž,“ prohlásil Žen v nedávném rozhovoru pro CNN.

Ten zároveň nastínil, jak to v jeho domovině funguje. „Jang Ťie-čch’, člen politbyra Ústředního výboru Komunistické strany Číny a šéf komise pro zahraniční záležitosti, prohlásil na nedávné bezpečnostní konferenci v Mnichově, že čínská vláda především požaduje po čínských firmách, aby dodržovaly mezinárodní zákony, jakož i pravidla v zemích, kde působí,“ konstatoval majitel společnosti Huawei.

„V Číně neexistuje zákon, který by firmám ukládal instalovat do svých zařízení zadní vrátka nebo shromažďovat informace špionážního charakteru. Jedná se o oficiální prohlášení čínské vlády světu,“ zdůraznil Žen.

Huawei roste



Aby vyvrátil možné trvající pochybnosti západních zemí, nabízí Žen, že v případě smlouvy mezi příslušnou zemí a Huawei je ochoten přizvat k podpisu také čínskou vládu. „Pokud některá země chce takovou dohodu s čínskou vládou podepsat, aby se ujistila, že čínské společnosti nikdy neinstalují backdoors a nebudou shromažďovat informace špionážní povahy, Huawei bude podpis takových smluv jedině podporovat,“ uzavřel majitel společnosti Huawei.

Nezapomněl také připomenout, že Huawei navzdory tlaku USA silně roste. „Nebojím se o přežití Huaweie. Naše prodeje v lednu a únoru 2019 meziročně vzrostly o 35,8 %. Myslíme si, že letos nás čeká velmi silný růst, a možná budeme dokonce muset přijmout opatření, abychom růst společnosti nějak regulovali.“

Je hrozba reálná?

Důrazná diplomatická ofenziva, kterou Spojené státy od loňska provádějí proti čínské telekomunikační společnosti Huawei, je podle části bezpečnostních expertů zřejmě přehnaná. Číňané podle nich nepotřebují tajný přístup k routerům společnosti Huawei, aby se infiltrovali do globálních sítí, jejichž špatné zabezpečení je všeobecně známé.

Washington ale tvrdí, že každá země, která do svých komunikačních sítí páté generace (5G) nasadí zařízení Huawei, dává Pekingu do rukou nástroj ke špionáži. Uvedla to agentura AP.

Před riziky spojenými s výrobky firem Huawei a ZTE varoval i český Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB).