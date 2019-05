Umělá inteligence v Česku příliš netáhne

V České republice je míra praktického využívání umělé inteligence (AI) ve firmách ve srovnání s dalšími zeměmi podprůměrná. Během jednoho roku ji v Česku plánuje využívat asi 16 procent firem, evropský průměr je přitom 40 procent. Do tří let plánuje umělou inteligenci využívat v USA 100 procent firem, v Evropě 87 procent a v ČR je to 80 procent společností. Vyplývá to z celosvětového průzkumu společnosti Microsoft.