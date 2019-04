mif, Novinky

Pokud návrh komise skutečně projde, bude to pro tamní těžaře představovat velký problém. Čína je totiž největším trhem s těžařským hardwarem na světě, přestože tyto aktivity jsou spíše na hraně zákona – spadají do oblasti šedé ekonomiky.

Podle návrhu NDRC by těžba bitcoinů a dalších kryptoměn měla být omezena okamžitě, přestože přesný postup stanoven ještě nebyl. Veřejnost má nyní měsíc k tomu, aby podala případné připomínky.

Kryptoměny pod drobnohledem

Na kryptoměny se čínští úředníci zaměřili v roce 2017, kdy byla v zemi zakázána primární nabídka měn a regulátoři začali zavírat lokální burzy pro obchodování s virtuálními mincemi.

„Pokud by čínské úřady opravdu přistoupily k zákazu těžby kryptoměn, bude to znamenat konec činnosti příslušných těžařů a přesunutí těžebních kapacit do jiných zemí. Čína v současné době těžbě kryptoměn celosvětově dominuje,“ prohlásil analytik Czech Fund Lukáš Kovanda.

Přesun těžebních kapacit do jiných zemí, v úvahu přicházejí třeba Spojené státy či Kanada, by podle něj vedl k větší decentralizaci těžby kryptoměn. „To je z hlediska rozvoje například bitcoinu příznivé. Čínský zákaz by zvýšil náklady těžby bitcoinu a dalších kryptoměn, což se za jistých okolností může projevit růstem jeho ceny,“ doplnil Kovanda.

Ještě minulý rok měly bitcoiny cenu více než 400 000 Kč. Pak ale přišel velký pád, kdy cena spadla až pod 90 000 Kč. Aktuálně se jedna virtuální mince obchoduje za 113 000 Kč, což je čtyřměsíční maximum.

Poslední bitcoin v roce 2140

Bitcoin vytvořil anonymní vývojář vystupující pod pseudonymem Satoš Nakamoto. Dodnes se přitom neví, kdo to ve skutečnosti je. V roce 2016 se sice k autorství přiznal australský podnikatel Craig Wright, přesvědčivé důkazy ale neposkytl. Předloni byl sice za autora bitcoinu označován americký podnikatel a vizionář Elon Musk, on nicméně toto tvrzení popřel.

Atraktivní je na bitcoinech i to, že uživatel nemusí teoreticky za jejich pořízení zaplatit ani korunu. Lidé je totiž mohou těžit sami s využitím svých počítačů.

Stále nové mince totiž „razí“ síť počítačů se specializovaným softwarem naprogramovaným tak, aby uvolňoval nové mince stabilním, ale stále klesajícím tempem. Počet mincí v oběhu má dosáhnout nakonec 21 milionů, což má být kolem roku 2140.