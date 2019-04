ČTK

Nástroj, který Bredeová se svým týmem vytvořila, dokáže pomáhat vědcům vyhledávat relevantní texty, aniž musí znát správná klíčová slova. Vývoj počítačů a AI se za posledních deset let podle ní posunul hodně dopředu, ale lidstvo je zatím daleko od AI, která bude stejně chytrá, nebo chytřejší než člověk. V blízké budoucnosti by mohly přijít autonomní systémy, které dokážou například předpovědět epidemie.

"Budeme vyrábět stroje, které budou stejně sexistické, rasistické a předpojaté, jako jsou lidé, jelikož stroje se učí stejně jako lidský mozek, a ten je plný chyb," uvedla Bredeová.

Omezená umělá inteligence

Podle Bredeové zatím vědci vyvinuli jen takzvanou omezenou umělou inteligenci, která je naprogramovaná, aby uměla jen jednu věc, i když ji umí lépe než člověk. "Ještě máme daleko k umělé superinteligenci, která je lepší než všechny lidské bytosti na planetě. Máme daleko také k umělé všeobecné inteligenci, která je stejně chytrá jako člověk," řekla.

Za posledních deset let firmy vytvořily algoritmy, díky nimž mobily například poznají na obrázku dům nebo zvíře. "Poznat kočku je těžké. Má uši, čtyři nohy a srst, to má ale i morče. V roce 2016 měl mobilní telefon iPhone dost síly a dat, aby podle fotek, které jsem udělala vytvořil svůj vlastní algoritmus a dokázal rozpoznat obrázky v zařízení," popsala Bredeová.

Vizuální spojení objektů s pojmy

Vývoj se podle Bredeové velmi posunul a může přinést mnoho novinek. Velký průlom by v roce 2019 mohlo přinést vizuální spojení objektů s pojmy. "Vezmu jablko a ukážu robotovi, že loupu jablko. Pak vezmu pomeranč a ukážu mu, že toto je pomeranč. Za tři dny mu řeknu, aby oloupal pomeranč. Robot bude vědět, co je pomeranč, co je jablko, co je loupání. Vizuálně si spojí objekty a pojmy a oloupe pomeranč," popsala.

Bredeová vidí velký posun v tom, že dnes roboti dokážou psát texty a šířit takzvané fakenews. Poznají také například stůl, který si člověk koupil na internetu. V budoucnosti podle ní vzniknou autonomní auta, autobusy nebo letadla, která změní způsob dopravy.

Osobní takzvaní chatboti budou znát bankovní účet svého majitele a plány na dovolenou a dokážou poradit finančně. Mohly by vzniknout osobní mentoři, tedy stroje, které pozorují dítě, jak se učí, čemu rozumí a nerozumí, kde potřebuje pomoct a v čem je šikovné. Mohly by existovat také systémy, které předpoví vznik epidemie, pomohou ji monitorovat a zastavit.