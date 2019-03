Novinky, ČTK

Cílem nové směrnice je přizpůsobit evropské autorské právo digitální éře. Původní směrnice totiž pochází už z roku 2001, tedy z doby, kdy například ještě neexistoval například server YouTube a celá řada dalších internetových služeb, které změnily to, jak lidé celosvětovou počítačovou síť používají.

Rozruch budí články 11 a 13

V rámci debat o nových pravidlech byly kritikům trnem v oku již od začátku zejména dvě části návrhu směrnice, a sice články 11 a 13.

První z nich má majitelům práv – včetně médií a umělců – zajistit spravedlivý podíl za použití jimi vlastněného obsahu na internetu. Článek 11 je tak často označován jako daň z odkazu a fakticky by mohl podle jeho kritiků zapříčinit, že například ve vyhledávačích se nebudou zobrazovat všechny relevantní výsledky – jednoduše proto, že provozovatelé vyhledávačů možná nebudou chtít platit autorům a vydavatelům poplatky za jejich zveřejnění.

Automatické filtry nedovedou rozeznat například satiru. Některá díla z internetu úplně zmizí.

Článek 13 zase ukládá internetovým platformám povinnost zabývat se tím, zda uživateli nahrávaný obsah neporušuje autorská práva.

V současnosti funguje boj s nelegálním sdílením autorsky chráněných děl tak, že je poskytovatel služby vyzván ke smazání určitého souboru a má přiměřený čas na to, aby tak učinil. Nově by se však o vše měly starat robotické filtry, které zablokují závadný obsah ještě předtím, než bude na internet vůbec nahrán.

Problém je ale v tom, že tyto automatické filtry nedovedou rozeznat například satiru a různě upravená videa či fotografie. Kritici se tak po právu obávají toho, že některá díla z internetu úplně zmizí. Poukazují také na to, že zavedení filtrů bude představovat neúnosnou finanční zátěž pro malé podnikatele, kvůli čemuž budou muset být některé stránky úplně uzavřeny.

Desetitisíce lidí vyrazily do ulic

Právě kvůli obavám z cenzury internetu v důsledku zavedení nové reformy vyrazily do ulic o uplynulém víkendu desítky tisíc převážně mladých lidí a europoslanci dostávají denně stovky e-mailů od obou táborů. Přes pět milionů lidí podepsalo na stránce www.savetheinternet.info petici za „záchranu internetu”.

Minulý týden se do protestu na den zapojila třeba i česká Wikipedie, i když sama internetová encyklopedie by směrnicí přímo postižena být neměla.

Wikipedii na den vypnuli, místo hesel se uživatelům zobrazila výzva ohledně evropské směrnice

FOTO: repro

Evropští poslanci mají před květnovými evropskými volbami poslední šanci směrnici, kterou už dříve odmítli, schválit. Zatím ale není jasné, zda současná kompromisní podoba návrhu, na kterém se dohodly unijní instituce a členské státy, má šanci projít.

Poslanci navíc přišli s pozměňovacími návrhy, včetně toho, který chce zrušit oba kontroverzní články směrnice. Pokud by parlament normu přijal, měly by členské státy ještě dva roky na to, aby ji převedly do svého práva.

Výhrady mají také europoslanci

Ke směrnici má výhrady řada europoslanců včetně českých. „Směrnice je z většiny rozumná. Kontroverzní je ale článek 13, kvůli kterému jsem se rozhodl podpořit iniciativu za to, abychom mohli hlasovat o kompletním vyjmutí tohoto článku,” uvedl na Twitteru poslanec Tomáš Zdechovský.

Podle jeho kolegy Jana Zahradila jsou důsledná ochrana autorských práv na internetu a boj proti pirátství absolutně nezbytné. „Směrnice je ale v některých částech nedomyšlená, zvláště článek 13, a mohla by napáchat více škody než užitku,” sdělil Zahradil.

Bylo by podle něj chybou protlačovat „takto kontroverzní znění” takzvaně „na sílu". „Ještě je čas vrátit vše k novému projednání,” dodal Zahradil.