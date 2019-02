mif, Novinky

Apple láká počítačové experty na odměny už od poloviny roku 2016. Obchodní model je to vcelku povedený, hackeři motivovaní relativně velkou finanční odměnou hledají aktivně trhliny a upozorňují na ně přímo amerického počítačového giganta.

Ten je díky tomu schopný vydat záplaty ještě dříve, než chybu odhalí další počítačoví piráti a začnou ji masivně zneužívat a ohrožovat všechny uživatele.

Odměny jsou odstupňované podle závažnosti a podle toho, jakého operačního systému se týkají. Hledat trhliny totiž počítačoví experti mohou nejen v mobilní platformě iOS, ale stejně tak v operačním systému Mac OS X. Maximální výše odměny v případě těch nejkritičtějších chyb je 200 000 dolarů, tedy více než 4,5 miliónu korun.

Oprava je již venku

Grant Thompson, 14letý student z Arizony, od Applu již odměnu také dostal. Zástupci americké počítačového gigantu to potvrdili v pátek, kdy zároveň vyšla očekávaná oprava zmiňované chyby ve FaceTimu.

Kolik přesně mladík od podniku dostal, však není jasné. Firma to odmítla komentovat s tím, že výše odměn nikdy nesděluje. S ohledem na množství ohrožených uživatelů lze nicméně očekávat, že to žádná zanedbatelná suma nebude – naopak to bude pořádný balík peněz.

Chyba dělala v podstatě z iPhonů a iPadů „štěnici“, volajícímu umožňovala poslouchat zvuk z telefonů, na něž zrovna volal. Jejich majitelé přitom ani nemuseli videohovor přijmout, neboť software si sám zapnul mikrofon.

Apple dělal mrtvého brouka

Pracovníci Applu se přitom s mladíkem nejprve nechtěli o závažné chybě vůbec bavit. Student je totiž o trhlině informoval již v sobotu 19. ledna. Popsal ji přitom tak detailně, aby mohli pracovníci neprodleně začít pracovat na nápravě.

Na to ale pracovníci podniku vůbec nereagovali. Nepomohla ani intervence jeho matky. Teprve v pátek 25. ledna – tedy téměř po týdnu – se pracovníci Applu s rodinou spojili. Informovali je však pouze o tom, že pokud chtějí nahlásit nějakou chybu, musí si nejprve založit účet vývojáře. Samotnou trhlinu tedy evidentně nikdo neřešil.

Právě proto se po víkendu rozhodla Thompsonová dát tip médiím. Rozpoutala se celá mediální kauza a americký podnik začal konečně jednat. [celá zpráva]