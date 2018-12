mif, Novinky

V roce 1993, kdy vznikaly první ryze české domény, bylo pořízení úplně zadarmo. „Protože internet byl tak malý, že to nikdo nepovažoval za něco důležitého. Zpoplatnění přišlo až výrazně později, kdy se správy ujalo CZ.NIC. Sdružení vzniklo v roce 1998 a správy se ujalo v roce 1999,“ uvedl pro Novinky.cz Ondřej Filip, ředitel sdružení CZ.NIC.

Tehdy se podle něj platilo 800 Kč za registraci a 800 Kč za prodloužení, to znamená, že člověk si musel připravit nějakých 1600 Kč, což při tehdejších cenách byly celkem vysoké peníze. Fungovalo to jako velký regulátor.

Cena se změní od 1. ledna

Dnes je situace složitější, protože máme komerční registrátory. Velkoobchodní cena jedné domény je nějakých 125 Kč. Na druhou stranu jsou tam ještě nějaké další poplatky za udržení kanálu, takže koncová cena může být o něco vyšší. V konečném součtu jsme i přesto pod nějakou desetinou dřívějších nákladů na pořízení vlastní domény.

Ondřej Filip, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC

FOTO: CZ.NIC

Cena tedy v průběhu let neustále klesala, zlom má nastat až 1. ledna roku 2019, kdy cena z původních 125 Kč vzroste na 145 korun. To se samozřejmě promítne do výsledných cen u komerčních registrátorů. Většina z nich již oznámila, že navýší od ledna ceny zhruba o 16 procent.

„Řídící orgány sdružení CZ.NIC se v rámci interních diskusí shodly, že chtějí zachovat současný rozsah a kvalitu činností sdružení i v následujících letech, a proto je nutné, především s ohledem na růst všech vstupů, především mezd v oblasti IT, zvýšit poplatek za doménu .CZ,“ konstatoval Filip.

Investice do zabezpečení

„Rád bych upozornil i na to, že investice do zabezpečení našich systémů, zejména systému DNS, si v posledních letech vyžádaly desítky milionů korun. A chtěl bych dodat, že v budoucnosti hodláme se zvyšováním zabezpečení pokračovat,“ doplnil Filip.

Ten zároveň zdůraznil, že podle informací organizace CENTR, která sdružuje evropské správce národních domén, patří česká doména .CZ z pohledu výše ročního registračního poplatku mezi nejlevnější. Nižší poplatky mají jen v Německu, Itálii, Nizozemí, Belgii a Rusku. Zvyšování velkoobchodních cen národních domén není u správců registrů nic neobvyklého. V poslední době stoupla cena domén ve Velké Británii, Dánsku, Švédsku nebo Rumunsku.